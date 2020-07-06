الليلكي يزين أظافرك في صيف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع اللون الليلكي على عرش ألوان طلاء الأظافر في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تشيع أجواء البهجة والمرح.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الليلكي هو لون بنفسجي يحاكي لون أزهار الليلك، وهو يمتاز بطابع باستيلي ناعم وحالم من ناحية ويضفي على المظهر لمسة جاذبية تعكس الإشراق والسعادة من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الليلكي يتناغم مع الفساتين الصيفية الفضفاضة، لا سيما الموديلات، التي تكتسي بدرجات البيج والكريمي، وذلك ليكتمل سحر الإطلالة الصيفية المفعمة بالرقة والأنوثة.

وأشارت "Elle" إلى أن الليلكي يبدو في قمة الروعة والجمال مع الأظافر القصيرة بصفة خاصة.

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