10 خطوات تحمي شعركِ من أشعة الشمس القوية

في فصل الصيف الحارّ، تتفاقم مشاكل الشعر نتيجة التعرّض الدائم لأشعّة الشمس المؤذية ولمياه الكلور! لذلك، من المفضّل عدم المخاطرة بجمال شعركِ ولماعيّته، بل حمايته من التلف والبهتان للتمتّع بخصلات جميلة وصحية. من هنا، ورغبة منّا في مساعدتكِ، سنكشف لكِ عن كلّ الخطوات التي ستحمي شعركِ من التقصف وفقدان لماعيته في أيام الصيف.



ارتداء القبعة

لتحمي شعركِ من أشعة الشمس القوية، لا تنسي أن ترتدي القبعة فهي سلاحكِ الأقوى!

تطبيق مستحضرات من واقيات الشمس على شعركِ

طبّقي منتجات العناية بالشعر الغنية بمؤشر الحماية SPF، فهي علاج فعّال لخصلاتكِ لتحافظي على قوّتها وصحتها في الصيف. إلى جانب ذلك، فهي غنية بالفيتامينات والزيوت الطبيعية التي تغذّي الشعر من الأعماق وتمنحه الترطيب اللازم.

طريقة استخدام هذه المستحضرات سهلة للغاية، قبل الخروج من المنزل طبّقي الكريم أو رشّي الرذاذ على أطراف شعركِ الجافة، ثمّ مرّري أصابعكِ بين الخصلات لتتغلغل العناصر المغذية بشكل أفضل. اخترنا لكِ:

أشعة الشمس الشعر شعر تالف شعر باهت

1- WELLA Professionals Sun Protection Cream for Coarse Hair

2- L'ORÉAL Everstrong Break Proof Lotion

3- CLARINS Sunscreen Care Oil Spray Broad Spectrum SPF 30

غسل الشعر بعد الخروج من حوض السباحة

من الضروري جداً أن تغسلي شعركِ فور خروجكِ من حوض السباحة، بهدف إزالة ترسبات الكلور حتى لا تعلق على شعركِ وتضرّه.

تطبيق الأقنعة الطبيعية على الشعر

خصّصي مرة أو مرتين في الأسبوع، بعض الوقت لتطبّقي الأقنعة الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات والمواد المرطبة على شعركِ. هذه الطريقة ستعيد إصلاح شعركِ خصوصاً بعد التعرّض للشمس.

استخدام شامبو مرطب

حاولي استخدام شامبو يحتوي على مرطب ومنقّي لمياه الكلور. احرصي على ألّا يحتوي المنتج على كبريتات وبرابين، ومن المفضل أن يحتوي على الزيوت والفيتامينات التي ترطب الشعر. اخترنا لكِ:

أشعة الشمس الشعر شعر تالف شعر باهت

1- CAVIAR Anti-Aging® Replenishing Moisture Shampoo

2- MOROCCANOIL Moisture Repair Shampoo

3- VERB Hydrating Shampoo

تطبيق بلسم الشعر

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حتى تحافظي على صحة شعركِ وتحميه من التقصف والتكسر جراء أشعة الشمس، عليكِ أن تولي اهتماماً كبيراً له. لا تغضي النظر عن استخدام بلسم الشعر الذي لا ينعم خصلاتكِ بل يعمل على ترطيبها وتغذيتها من العمق.

تطبيق حمام زيت للشعر

قومي مرة إلى مرتين في الأسبوع بحمام زيت، أي تطبيق زيوت مغذية للشعر قبل الإستحمام، والتي تعمل على تغذية الشعر ومعالجة تلفه من مياه الكلور وأشعة الشمس. ننصحكِ بزيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا.

تناول المأكولات الغنية بالبروتينات

من المهم جداً أن تزوّدي جسمكِ بالمأكولات الصحية الغنية بالبروتينات، الحديد، الزنك والأوميغا 3. تناولي السلمون،الأفوكادو، الليمون، بذور الشيا، السبانخ، الحبوب، البيض...

هذه المأكولات سترطب شعركِ وستحافظ على صحته طيلة أيام الصيف.

شرب المياه

المياه، ثم المياه ثم المياه! صحيح أن شرب المياه مهم في كل المواسم، لكن تتضاعف أهميتها في فصل الصيف، إذ ترطب شعركِ من العمق وتحافظ على صحته. يفتقد الشعر حيويته جراء تعرضه للأشعة القوية ومياه الكلور، لذلك من المهم جداً إعادة الحيوية والترطيب إليه من جديد.

تجنب استخدام أدوات الشعر الكهربائية

تجنّبي استخدام السيشوار أو الفير خلال فصل الصيف. حاولي تصفيف شعركِ بطريقة طبيعيّة، وخصّصي فقط نهاية الأسبوع لتعريضه لحرارة تلك الأدوات، مطبّقة مرطب للشعر قبل استخدامها. هذه الطريقة ستساعدكِ في حماية شعركِ من التقصف والتكسر جرّاء الأشعة القوية.

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