تعرف على أسرار جمال الأميرة ديانا

Princess Diana أيقونة موضة وجمال خالدة من التسعينيّات. إلى جانب تألّقها الدائم، اشتهرت الأميرة ديانا بجمالها الساحر. بشرة بيضاء نقيّة، تسريحة شعر قصيرة وجسم رشيق، كلّها صفات ميّزت الأميرة ديانا على الدوام. إن كنتِ تتسائلين عن سرّ جمالها وكيف حافظت على إطلالةٍ شابّة ومشرقة،

اتّبعت الأميرة ديانا روتين للعناية بالبشرة، يرتكز على:

غسل الوجه أقلّه مرّتين في اليوم، وذلك في الصباح فور الاستيقاظ وفي المساء للتخلّص من كل الأوساخ المتراكمة على البشرة من المكياج والعوامل الخارجية.

ترطيب البشرة في الصباح، المساء وقبل وضع المكيالج. ترطيب البشرة هو واحد من الخطوات المهمّة في روتين كل سيدة، ومن دونها يصبح الوجه جافاً وغير نضر.

تطبيق كريم واقي شمس قبل الخروج من المنزل لحماية بشرتها من أضرار الأشعّة ما فوق البنفسجيّة وتفادي ظهور علامات الشيخوخة.

أسرار جمال شعر الأميرة ديانا

بدأ الأمر عام 1990 حين ظهرت أميرة ويلز على غلاف مجلّة Vogue البريطانيّة. كانت تتمتّع آنذاك بشعرٍ طويل يصل إلى كتفيها، لكنها اعتمدت تسريحة تظهر شعرها قصير من دون قصّه، ليبرز تاجها بشكلٍ أفضل. أحبّت الشعر القصير، فقررت التخلّي عن خصلاتها الطويلة. لم تخف من المخاطرة في اعتماد تسريحات جديدة وجريئة. ظهر هذا الأمر بشكلٍ واضح وجليّ خلال حفل جوائز Council of Fashion Designers، حيث أطلّت بتسريحة شعر مبلّلة.

من ناحية أخرى، مهما فعلت الأميرة ديانا بخصلاتها، كان التغيير يتصدّر فوراً صفحات الصحف الأولى، حتّى لو كان هذا التغيير عبارة عن تعديل بسيط للغاية. لذلك، كلّما أرادت Princess Diana التخلّص من أطراف خصلاتها بهدف الاعتناء بصحة شعرها والحفاظ على قصّة شعرها، كان لا بد من القيام بذلك على عدّة مراحل من خلال قصّ

ربع إنش من شعرها في كلّ مرّة على مدار أسابيع كي لا ينتبه أحد لهذا الأمر فيصبح حديث الجميع! هذه الخطوة ساعدتها في الحفاظ على قوّة شعرها.

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أسرار رشاقة الأميرة ديانا

كانت الأميرة ديانا تحاول أن تخلق التوازن بين نظامها الغذائي وتمارينها الرياضيّة. لقد كانت تميل إلى تناول المأكولات الصحيّة وابتعدت عن اللّحوم الحمراء قدر المستطاع، باستثناء في المناسبات والحفلات.

الوجبة التي تناولتها في أغلب الأوقات، كانت الدجاج المسلوق الخالي من الجلد، والبطاطا المسلوقة جزئياً والتي تُحمّر في الفرن مع بياض البيض والبابريكا.

الزبيب شكل خيارها الأوّل لوجبتها الخفيفة. هذا المكوّن ساعدها في الحفاظ على رشاقتها كما بشرتها النقية.

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