موديلات قمصان روز ستنقل إطلالاتكِ إلى مستوى آخر هذا الصيف

إن كنتِ تعتقدين أن اللون الزهري هوتدرّج يناسب المرأة الرومنسيّة فحسب، فأنتِ مخطئة. من الممكن لكل سيدة، مهما اختلف أسلوبها أن تعتمد تصاميم بهذا اللون وبتدرجاته الزاهية أم الداكنة. هذا الصيف، ما رأيكِ بإضافة قميص زهري إلى خزانتكِ؟ نؤكّد لكِ أنّ إضافة هذا التصميم إلى خزانتكِ هو بمثابة ورقة رابحة، إذ كيفما حاولتِ تنسيقه ستنجحين في فعل ذلك! القميص يبقى من القطع التي ترافقكِ في كل المواسم وتنقل أي لوك إلى مستوى آخر من دون أي مجهود. هذا الموسم، هذا التصميم رائج بقوة، إذ صُمّم بطرق جديدة وحيوية ليناسب أكثر وأكثر المرأة العصرية المتتبّعة للصيحات. في هذا الإطار، إذا كنتِ من النساء اللواتي يفضّلن إضافة الألوان على إطلالاتهن، فاخترنا لكِ موديلات قمصان روز تلبّي الأذواق كافة وتناسب جميع النساء.

القميص الزهري يتماشى مع سروال الجينز، مع سروال قماشيّ باللون الأبيض، الأزرق، البيج أو حتّى البنيّ. هو أيضاً يناسب تنانيركِ بمختلف أشكالها قصيرة كانت أم طويلة؛ أمّا إن كنتِ تحبّين الجرأة والألوان الصارخة ستتمكّنين من اعتماد القميص الروز مع تنّورة حمراء متوسّطة الطول، سروال قصير بنفسجيّ اللون، أو حتّى بنطال واسع باللون الأخضر. أضيفي إلى ذلك، إمكانيّة اعتمادكِ قمصان روز ملفتة بقصّتها مع نقشات مفعمة بالحياة مثل نقشة الأزهار أو نقشة المربّعات أو ببساطة نقشة مقلّمة.

لا تلتزمي بموديل عاديّ، بل اختاري قميص روز يحاكي أسلوبكِ بقصّته. هل أنتِ من محبّات القطع الكلاسيكيّة؟ إذاً اختاري قميصكِ الروز طويل الأكمام، متوازي القصّة، ذو أزرار وياقة. أمّا إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب المغامر، فاختاري قميص بنفحة مشاغبة، إمّا بقصة غير متوازية أو مبالغ بحجمه. في حال لم تجدي قمصان روز بالموديل الذي تبحثين عنه، ننصحكِ، بالتركيز على كيفيّة تنسيقه لتعكسي شخصيّتكِ.

إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي ولا تفضّلين الألوان القوية في لوكاتكِ، فالجئي إلى قمصان روز بتدرّجات هادئة، أي مائلة إلى تدرّج السومو أو اللون الزهري الفاتح جداً بتدرّجات الباستيل. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب جريء، فلا تترددي في اختيار قمصان روز بتدرّجات قوية أو مطبّعة. من جهة أخرى، إن كنتِ لا زلتِ تعتقدين أن تنسيق القميص مملّ، فأنتِ مخطئة، إذ يمكنكِ القيام في ذلك بطرق مختلفة.

كل من قميص Zara وقميص Isabel Marant يناسبان صاحبات الأسلوب المينميالي. موديلان بسيطان وخاليان من التفاصيل والتطريزات. أمّا إذا كنتِ تبحثين عن قمصان روز جذابة وأنثوية في الوقت عينه، فاختاري تلك الشفافة تماماً مثل تصميم Brunello Cuccinelli. إضافة إلى ذلك، قمصان روز التي تتّسم بأكمامها القصيرة تتماشى تماماً مع صاحبات الأسلوب الشبابي. في هذا الإطار، من الممكن أن تختاري قميص Miu Miu الشفاف أو قميص La Fetiche. كذلك، قميص JW Anderson الذي يتميّز بأكمامه القصيرة المرفقة بشرائط طويلة، يتماشى مع صاحبات الأسلوب المغامر. من الممكن أن تنسّقيه في اللوكات الشيك، مع تنورة من الساتان مثلاً. أمّا قميص Dolce & Gabbanna المطبّع، فسيضفي الحركة على الإطلالة.

Advertisements

في حال كنتِ تبحثين عن موديلات قمصان روز غير اعتيادية، فمن الممكن أن تختاري تصميم Comme des Garçons المزيّن بكشاكش أو قميص Y/Project الذي يتّسم بأسلوب الزم. كذلك، لا تترددي في اختيار قمصان مطبّعة، تماماً مثل تصميم Colville المزيّن بنقشة المربّعات العابرة للزمن. ننصحكِ بتنسيق القمصان هذه مع تصاميم بسيطة وذلك لتفادي اللوك المبالغ به. كذلك، لا تلجئي إلى أكسسوارات كبيرة، بل استبدليها بتلك الصغيرة والناعمة.

أخيراً، اخرجي عن المألوف واختاري قمصان روز مصنوعة من أقمشة مبتكرة مثل الصوف. اختاري قميص Missoni ونسّقيه مع سروال جينز أو برمودا وتمتًعي بإطلالة على الموضة.

قد يهمك أيضا:

القمصان آخر موضة صيف 2020 مع طرق تنسيقها لأسلوب عصري

تعرفي على أجمل إطلالات النجمات بالجينز