متى يجب غسل الشعر بعد صبغه؟ هل حرارة الماء تؤثّر على لون الخصلات؟ كم مرّة في الأسبوع يجب تنظيف الشعر المصبوغ؟ هذه هي عيّنة عن الأسئلة التي تطرحها على نفسها كل سيدة لجأت إلى الصبغة. إن كنتِ واحدة منهن، فستجدين كل الإجابات بالسطور التالية، إذ سنعرّفكِ على النصائح الضرورية عند الإستحمام، لجعل لون الشعر يدوم لفترة أطول.

نصائح عليكِ اتباعها عند غسل الشعر بعد الصبغة

1- اغسلي الشعر المصبوغ بعد 72 ساعة من تلوينه

واحدة من الأخطاء الشائعة التي تقوم بها المرأة بعد صبغ الشعر، هي غسله في اليوم التالي. عليكِ انتظار 72 ساعة أي 3 أيام، حتى تمتص الخصلات اللون بشكل سليم وبالتالي تثبت الصبغة على الشعر.

2- الجئي إلى غسل الشعر المصبوغ بمياه فاترة

إن المياه الساخنة تسبب مع الوقت بهتان لون الخصلات المصبوغة. لذلك، احرصي على غسل شعركِ بمياه فاترة، كي تحافظي على ثبات الصبغة.

3- استخدمي شامبو وبلسم للشعر المصبوغ

من أبرز طرق حماية الخصلات الملوّنة، هي استعمال شامبو وبلسم مخصصين للشعر المصبوغ. بهذه الحالة، يحتوي هذان المستحضران على مكوّنات تخلق طبقة مغلّفة للخصلات، كي تحميها من أضرار الشمس وعوامل التلوّث.

4- قومي بفرك الشعر المصبوغ بحركات دائرية بطيئة



خلال الإستحمام، لا تفركي الشعر المصبوغ بسرعة، بل قومي بحركات دائرية بطيئة. بهذه الخطوة، ستحمين الخصلات من البهتان، كما ستعززين الدورة الدموية في فروة الرأس.

5- جفّفي الشعر المصبوغ بلطف بالمنشفة

عند تجفيف الشعر المصبوغ بالمنشفة، عليكِ تربيت الخصلات بلطف. لا تقومي بفركه بشدّة وإلّا ستسرّعين بهتان الصغبة وجفاف الشعر.

6- الجئي إلى كريم المرطب للشعر المصبوغ

بعد غسل الشعر عليكِ ترطيب الخصلات، لأن الصبغة تساهم في تفاقم مشكلة جفاف الشعر. من هنا، طبّقي كريم، سيروم أو زيت، يحتوي على مكوّنات مرطّبة لتعزيز نضارة ولمعان الخصلات.

7- اغسلي الشعر المصبوغ كل 3 أيام

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نصيحة إضافية لحماية الشعر بعد صبغه: اغسليه كل 3 أيام، حتى لا يبهت اللون بسرعة.

بعد أن عرّفناكِ على بعض النصائح عند غسل الشعر بعد تلوينه، سنقدّم لكِ خطوات تساهم في جعل الصبغة تدوم لوقت أطول.



خطوات لجعل صبغة الشعر تدوم لوقت أطول

-تجنبي استخدام أدوات تصفيف الشعر، مثل الفير والسشوار، قدر المستطاع لأن الحرارة العالية تساهم في فقدان لون الصبغة بسرعة.

-تجنّبي تعريض الشعر لأشعة الشمس المباشرة بعد صبغه، لضمان ثبات اللون لأطول فترة ممكنة.

-إحمي شعرك من ماء الكلور التي تسرّع أيضاً بهتان لون الشعر.

-طبّقي الماسكات الطبيعية التي تساهم في تثبيت لون الشعر مثل:

ماسك زبدة الشيا للشعر

إخلطي ملعقة من زبدة الشيا، مع زبدة الكاكاو وملعقة صغيرة من زيت الخروع. ضعي الخليط على الشعر وغطيه بمنشفة دافئة لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

ماسك الزبادي للشعر

ضعي كمية قليلة من اللبن الزبادي على شعرك واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي خصلاتكِ بواسطة الماء وشامبو خاص للشعر المصبوغ.

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