مجموعات أسبوع الموضة للعرائس لربيع 2021

مع انتشار فيروس كورونا وفرض الحجر المنزلي على الجميع للوقاية من تفشيه، تم إلغاء أسبوع الموضة النيويوركي للعرائس وتم تحويله إلى العالم الإفتراضي، حيث تمكّن بعض المصممين من تقديم مجموعاتهم أونلاين، إمّا من خلال صور كاتالوغات أو من خلال فيديوهات لعروض أزياء من دون جمهور. من جهة أخرى، العديد من دور الأزياء لم تقدّم مجموعاتها بسبب عدم التمكّن من إنهائها. إليكِ 5 مجموعات لدور الأزياء التي قدّمت مجموعاتها للعرائس لربيع 2021 أونلاين.

الإطلالات الأنثويّة كانت محور التركيز وقد تجلّت بأساليبٍ مختلفة تحاكي كافّة الأذواق. فساتين بيضاء بالكامل خالية من الترصيع والتطريز لا يميّزها سوى قصّتها، تقابلها فساتين منمّقة بتفاصيلها من زخرفة وتطريز. بالإجمال، المجموعات لم تخرج عن المألوف، لكن كل دار انفردت بإضفاء لمستها الخاصّة على تصاميم كلاسيكيّة وتحويل قصّات تقليديّة إلى مبتكرة بتعديلات بسيطة. الفساتين المينيمالية، العقدة، والقصّات مكشوفة الأكتاف؛ عناوين لربيع 2021.

مجموعة Viktor & Rolf للعرائس لربيع 2021

على غير عادتها، قدّمت دار Viktor & Rolf فساتين تتّسم بقصّاتها المنسدلة، الطرحات القصيرة والفساتين المنتفخة لكن باعتدال. لفتنا الفستان الشبيه بقصة القفطان والذي يتّسم بكم واحد مرفق بعقدة. كذلك، استحوذت على انتباهنا التطريزات بالأسلوب الإنجليزي، الورود ثلاثية الأبعاد وكشاكش التول. هذه المجموعة مستوحاة من الحدائق الفاخرة ورأينا ذلك من خلال الأزهار التي زيّنت التصاميم وقصات الفساتين ذات الطابع الهندسي.

مجموعة Roland Mouret للعرائس لربيع 2021

تحاكي هذه المجموعة المرأة القوية، الواثقة من نفسها والمستقلّة. قدّم المدير الإبداعي للدار Roland Mouret تصاميم بعيدة عن موديلات الفساتين التقليدية، إذ برزت الفساتين القصيرة، الجمبسوت، البلايز والسراويل الواسعة. بالنسبة للقماش، سيطر ذلك السادة وذلك ذي الطيّات الرفيعة، أمّا التطريزات فكانت شبه غائبة. كذلك، أشار رولان موريه إلى أنه قدّم التصاميم في مجموعة ربيع 2021 بهذه الطريقة لتتمكّن النساء من ارتدائها في مختلف الإطلالات.

مجموعة Reem Acra للعرائس لربيع 2021

قدّمت Reem Acra مجموعتها لربيع 2021 من خلال صور في الأتولييه تم تعديلها على فوتوشوب وتزيينها بخلفية ورود ملوّنة بالتدرّج الزهري والبنفسجي وذلك للحصول على تأثير حالم. أطلقت ريم عكرا على هذه المجموعة عنوان The United Collection وذلك للإحتفال بالشجاعة، الحب، الإلتزام والجمال. تميّزت التصاميم بالطابع الكلاسيكي مع لمسة من الجاذبية والعصرية من خلال الشق، الدانتيل والأكتاف البارزة.

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مجموعة Amsale للعرئس لربيع 2021

المديرة الإبداعة للدار Margo Lafontaine كانت مستعدّة لتقديم مجموعتها أونلاين وذلك بسبب الميزة التي قدّمتها الدار مسبقاً هذا العام: من الممكن للعرائس تجربة أي فستان من خلال تحميل صورهن على التطبيق الخاص بالدار. تميّزت تصاميم هذه المجموعة بالطابع المينيمالي والمنمّق المعروفة به الدار. لفتتنا التفاصيل التي زيّنت معظم الفساتين مثل العقدة، الشرائط على شكل X عند منطقة الظهر وقصة الأكمام غير المتوازية.

مجموعة Galvan للعرائس لربيع 2021

تميّزت مجموعة Galvan للعرائس لربيع 2021 بالفساتين المينيمالية وتلك ذات الزخاريف القليلة. تعددّت التصاميم ما بين الفساتين، الجمبسوت والبزّات، وذلك لتتمكّن النساء من ارتدائها في مختلف المناسبات. كما وأطلقت الدار مبادرة عبر الإنترنت، حيث قدم فيها المتابعات قصصاً شخصية عن حفلات زفافهن الملغاة أو المؤجلة. في المقابل، تم منح 3 نساء فستان زفاف بالإضافة إلى موعد أونلاين مع منسّق الأزياء Micaela Erlanger وذلك لاستشارته في الموضة وأخذ النصائح منه.

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