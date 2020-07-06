تعرفي على الفرق بين حمام زيت وحمام كريم بالنسبة للشعر

حمام زيت أم حمام كريم، أيّهما أفضل لشعركِ؟ سؤال قد لم يخطر على بالكِ من قبل، وقد تكونين من النساء اللواتي لا يفكّرن كثيراً باللجوء إلى هاتين الطريقتين، أو يخترن واحدة منهما. تابعي القراءة واكتشفي الفرق بين فوائد حمام زيت وحمام كريم، وأيّهما أفضل للحصول على شعر ولا أجمل.



الفرق بين حمام زيت وحمام كريم

حمام زيت

ما هو حمام زيت؟

حمام زيت يعني تطبيق زيت طبيعي على شعركِ وذلك وفقاً لنوع ومشكلة شعركِ، قبل الإستحمام. على سبيل المثال:

إذا أردتِ إطالة الشعر وتسريع نموّه يُنصح بالقيام بحمام زيت اللوز أو زيت الكافور أو زيت جوز الهند. إذا كنتِ تريدين المحافظة على رطوبة الشعر و رونقه فلا بد من استخدام زيت الزيتون.

إذا كنتِ تعانين من الشعر الجاف والمتقصف، فلا غنى لكِ عن زيت الجوجوبا.

ما هي طريقة عمل حمام زيت؟

قومي بتبليل شعركِ بالماء قليلاً وسخّني الزيت التي تريدينه، وضعيه على شعركِ. قومي بتدليك فروة رأسكِ لمدّة 3 إلى 5 دقائق ثمّ إستحمي كالعادة. لنتيجة أفضل، ننصحكِ بلفّ شعركِ بمنشفة دافئة، وتركها لمدّة 30 دقيقة، قبل غسله بالماء الدافئ والشامبو.

قومي بحمام زيت مرة إلى مرتين في الأسبوع.

ما هي فوائد حمام زيت؟

يساعد على تغذية الشعر

يمنع تساقط الشعر

يحفّز نمو الشعر

يمنع تقصف الشعر

يرطّب الشعر الجاف

ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس

يرمّم طبقات الشعر المتضرّرة من الصبغات، أشعة الشمس والسشوار

يجعل الشعر لامعاً

حمام كريم

ما هو حمام كريم؟

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حمام كريم يعني تطبيق كريم مرطب خاص للشعر بعد غسله بالشامبو.

ما هي طريقة عمل حمام كريم؟

ضعي كمية من الكريم المرطب على شعركِ، دلّكي شعركِ به بطريقة دائرية بدءً من فروة الرأس حتى الأطراف. قومي بذلك لمدّة تتراوح بين 3 إلى 10 دقائق، حتى تمتصه فروة الرأس والجذور جيداً، غطّي الشعر بمنشفة ساخنة لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بغسله بالماء الفاتر جيداً من دون شامبو للاستفادة من حمام كريم هذا بشكل أفضل.

ما هي فوائد حمام كريم؟

يرطب الشعر

يقلّل من تساقط الشعر

يغذي الشعر من العمق

يخفف من نسبة تلفه

نصائح عند عمل حمام كريم

يجب ألا تتعدّي مدة 15 دقيقة عند نقع شعركِ بالكريم المرطب، فكل ما زاد عن حده نقص. هذا الأمر، سيضر شعركِ مع مرور الوقت.

تجنبي استخدام حمام كريم أكثر من مرة في الأسبوع، حتى تحافظي على رطوبته ولماعيته.

لا تعرّضي شعركِ مباشرة فور تطبيق كريم حمام على شعركِ، فهذا قد يؤدي إلبى تقصفه مع مرور الوقت.

الهدف من حمام كريم هو غسل الشعر بالشامبو أوّلاً، ثم تطبيق الكريم المرطب وغسله بالمياه فقط كلمسة نهائية.

بعد أن تنتهي من نقع الشعر بالكريم، عليكِ أن تغسليه بمياه باردة لا ساخنة، حتى تضمني غلق المسامات في فروة الرأس.

بين حمام زيت وحمام كريم، أيّهما الأفضل؟

في الواقع، إن حمام زيت هو أفضل من حمام كريم، إذ أن الزيت يتغلغل في أعماق الشعر ليمتصه بشكل أسرع. كما أن تأثيره يدوم لفترة أطول، مما يساعد في المحافظة على رطوبة الشعر ولماعيته.

لكن هذا لا يعني أن حمام كريم ليس مفيداً، بل على العكس لديه منافع عدة كما ذكرنا أعلاه، لكن لنتيجة أفضل يجب أن تقومي بحمام زيت، بمعنى آخر يمكن الإستغناء عن حمام كريم لكن لا يمكن ألا تقومي بحمام زيت!

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