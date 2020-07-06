5 عطور ذات رائحة تشبه العطلة الصيفية

لا شك أن فرص السفر الى وجهة بعيدة لتمضية العطلة الصيفية، ضئيلة جداً بسبب فيروس كورونا، لكنْ هناك طرق تجعلك تشعرين بجمال عطلات الصيف وأجوائها المميزة، في مقدمها العطور التي تنبعث منها رائحة نغمات تبث فيك السعادة والنشاط، خصوصاً الحمضيات الكلاسيكية والفواكه الطازجة والأزهار، مما يمكنك من قضاء إجازاتك بأناقة وأنوثة ورقي.

وفي هذا المقال، نرصد لك خمسة عطور عالمية ذات رائحة تشبه العطلة الصيفية، لتختاري من بينها ما يعجبك.

1- Sol de Janeiro Cheirosa ' 62 Eau de Parfum 50ml

إن هذا العطر الصيفي هو اسم على مسمى، فالعبارة البرازيلية Cheirosa تعني العطر الجميل، وبمجرد استخدامه سينقل حواسك كافة الى شواطئ ريو دي جانيرو النابضة بالحياة، وذلك بفضل النغمات الغنية الرائعة التي يرتكز عليها، بما فيها الكراميل والفستق والفانيليا والياسمين وخشب الصندل، وهي نغمات ستضيء إطلالتك وتجعلها مشعّة كضوء الشمس.

2- Omnia Golden Citrine Eau de Toilette

يأتي هذا العطر ضمن مجموعة عطور فاخرة من علامة بولغاري Bvlgari، وهو مستوحى من طاقة البلورات، حيث أن رائحته تشبه أشعة الشمس المتوهجة الدافئة، التي تبث فيك الطاقة والشعور بالإيجابية. وهو يرتكز في تركيبته على نغمات صيفية منعشة، مثل اليوسفي الصقلي واليلانغ يلانغ ورائحة خشب الأرز الثرية.

3- Estee Lauder Bronze Goddess Eau de Parfum

يعد هذا العطر من إيستي لودر Estee Lauder، مزيجاً حسياً دافئاً يجعلك تنغمسين في أجواء الصيف الرائعة، في مقدمها البرغموت والعنبر وزهرة التياري والفانيليا، إضافة الى رائحة جوز الهند اللذيذة. جربيه هذا الصيف واستفيدي من رائحته الغنية الرائعة.

Advertisements

4- Jo Malone yuja cologne

تعمل رائحة الحمضيات على إحياء الحواس، وهذا ما هو عليه هذا العطر الأنيق والمنعش من جو مالون Jo Malone، كما يحتوي على نغمات مميزة وغريبة، تعزز روعة الفاكهة والأخشاب. يمنحك هذا العطر شعوراً خلال العطلات الصيفية يشبه حصة اليوغا، فلا تترددي في تجربته.

5-Maison Margiela Replica Under The Lemon Tree Eau de Toilette

رائحة هذا العطر فريدة من نوعها، وهي ستنقلك بجمالها الى حديقة مليئة بأشجار الليمون ذات الرائحة الغنية والفواحة. وهو يشكل خياراً رائعاً لأجواء الصيف، حيث أن رائحته المنعشة تبث فيك طاقة إيجابية لا مثيل لها.

قد يهمك أيضا:

طريقة عمل عطر طبيعي للمنزل باستخدام مواد آمنة تمامًا

عودة الى الكلاسيكية بلمسات من عطرك بالمسك والعنبر