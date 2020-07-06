ساعات ألماس بأشكال الأساور

لكل سيّدة تهوى أن يغازل معصمها قطعة مميزة من المجوهرات التي لا تضاهَى، ما عليها سوى اختيار الساعة الألماسية بشكل السوار لتحاكي ذوقها الراقي والفريد من نوعه.

حيرة وحسم

ساعة مرصعة بالماس من شوميه Chaumet

تحتار السيدة في المناسبات مَا بين ارتداء سوار فخم أو ساعة أنيقة، ولحسم أمرها لا بدّ أن يكون خيارها مثالياً لإطلالة فخمة وعصرية، فماذا لو ارتدت ساعة مستوحاة من عالم البحار مغطاة ومصنوعة من الذهب الأبيض ومرصّعة بفصوص ألماس برّاقة تأتي على شكل سوار!

بالإضافة إلى هذا التصميم الخيالي، برزت أخرى متنوّعة من الساعات بأشكال الأساور، سواء ساعات ذهب أبيض بالكامل أو ساعات بأساور ملوّنة لإطلالة أنثوية مثل الساعة الوردي بتصاميم الورود الرومانسية والساعات باللون الأزرق والمرصّعة ببريق الألماس.

تصميم راقٍ وأنيق يتجلّى في السوار العريض من الذهب الأبيض والمرصّع بالألماس، تختفي وراءه طبقة من الذهب الأبيض يمكن تحريكها لاكتشاف الساعة، وهذا دليل واضح إلى أن دار المجوهرات والساعات أبدعت بتقديم تصاميم متنوّعة من الساعات الألماسية بأشكال الأساور.

تصاميم الورود السريّة

ساعة بتصميم مميّز من شانيل CHANEL

تنوّعت التصاميم الألماسية التي تأسر القلوب بين ساعات الورود وتلك السرّية بسوار أسود، فجاءت إطلالتها جذّابة في مختلف الأوقات لتعكس شخصية صاحبتها المميزة، سواء باللون الذهبي وبحجم صغير وتصميم أنيق أو بلون الذهب الأبيض بتصميم عصري ومرصّع بالألماس.

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أما للمناسبات والسهرات، فبمقدور السيدة الأنيقة اعتماد الساعات المعدنية باللون الذهبي أو الفضي والمصنوعة من الذهب الأبيض أو الذهب الأصفر أو الوردي، ويزداد سحرها بفصوص الألماس التي لا تزيد على إطلالتها سوى الرقي والانبهار.

ساعات ألماسية بقيمة لا تقدّر

ساعة فخمة من غراف Graff

لتنتقي كل سيدة ما يناسب ذوقها من الساعات الألماسية بأشكال الأساور، برز الشكل البيضاوي المطوّل مع بتلات مفتوحة وهي جزء من الزهرة، والمرصّعة بقطع ألماس برّاقة.

وهناك تصميم الساعة العريضة بحزام مذهل تشكّلت من قطع الألماس البرّاقة مع الحجر الكريم الاسبنيل الأسود لتبدو قطعة مجوهرات قيّمة ولا أبهى، بالإضافة إلى تصميم السوار الفاخر والذي سرعان من نكشف عن إيقاع عقاربه المخبأة في البتلات الألماسية.

وأخيراً وليس آخراً في عالم الساعات الألماسية، برزت تلك الرائعة بعلبة ألماسية تحتضن نغمات الوقت تحت غطائها المترف ببريق الألماس الجميل والأسود الأنيق، أما الساعة الفاتنة بالحزام الأسود الناعم على شكل سوار وعلبتها الدائرية؛ فهي مميزة ومذهلة بزخرفتها الألماسية.

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