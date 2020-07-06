خلطات تقوية الأظافر قبل الزفاف

قد تعاني العروس من بعض مشاكل في اليدين، ولن تشعر برونقهما وجمالهما بسبب إهمالهما على حساب أمور أخرى. فالأظافر غالباً ما تُقلّمها العروس قبل الزفاف بيوم واحد. نقدّم لك خلطات تقوية الأظافر يمكن أن تطبقيها قبل الزفاف أو حتى بعده: وصفة ملح البحر مع زيت جنين القمح المكونات: ملعقة كبيرة من ملح البحر. ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح. ملعقة صغيرة من زيت اللبان الدكر. ملعقة صغيرة من زيت الليمون. طريقة الإعداد والتحضير: امزجي المكونات جيداً في وعاء؛ حتى تصبح مزيجاً مناسباً. ضعي المزيج على الأظافر بقطعة قطن، اتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسلي اليدين بالماء الدافئ، ثم جفيفه جيداً وضعي كريماً مرطباً. ارتدي قفازات قبل النوم، كرري الوصفة يومياً، ستلاحظين الفرق. وصفة معجون الأسنان مع صودا الخبز المكونات: ملعقة كبيرة من معجون الأسنان. ملعقة صغيرة من صودا الخبز. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة الإعداد والتحضير: Advertisements اخلطي المكونات جيداً؛ حتى تصبح ذات قوام متجانس. وزعي الخليط على الأظافر، مع التدليك برفق، اتركيه 15 دقيقة. نظفي اليدين بالماء الفاتر، وجففيه جيداً، ثم ضعي كريماً مرطباً. استعملي الوصفة باستمرار؛ للحصول على النتيجة المرغوبة. وصفة فيتامين هـ مع الفازلين المكونات: كبسولة من فيتامين ه.ـ ملعقة صغيرة من الفازلين. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة الإعداد والتحضير: اخلطي المكونات جيداً في وعاء مناسب؛ حتى تصبح متجانسة. ضعي الخليط على الأظافر، ودلكي حتى تمتصها، اتركيه 15 دقيقة. اشطفي اليدين بالماء الفاتر، وجفيفه جيداً، ثم ضعي كريماً مرطباً. احرصي على تكرار الوصفة؛ للحصول على نتيجة مرضية. قد يهمك أيضا: علاج الكلف بالكركم والفازلين في أسبوع واحد طريقة إزالة الحناء من اليد والأظافر

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