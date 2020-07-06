واشنطن - لايف ستايل أصبحت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيدة البيت الأبيض الأولى، أيقونة للموضة لما تتمع به من ستايل كلاسيكي راقي بأسلوب يواكب لآخر صيحات الموضة، ومؤخرًا ظهرت ميلانيا متألقة في أحدث إطلالة لها بمناسبة عيد الاستقلال متألقة بفستان أبيض أنيق متميز برسومات فنية جرافيكية باللون الأسود من توقيع Alexander McQueen.، وتميز الفستان بقصة أنثوية أنيقة A line تحدد منطقة الخصر بحزام اسود نحيف نسقته مع حذاء كعب عالي من توقيع Christian Louboutin. قد يهمك أيضًا :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بأناقتها في عيد الاستقلال الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.