التنورة التايجر تنطق بأنوثتك هذا الصيف.. إليكِ تنسيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتربع التنورة التايجر على عرش الموضة النسائية في صيف 2020 لتنطق بأنوثة المرأة وتمنحها إطلالة جريئة تعكس ثقتها بنفسها وتفرد أسلوبها.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" أن التنورة التايجر، التي تمتاز كما يبدو من اسمها بنقوش جلد النمر، تستلهم روح السبعينيات الجذابة، مشيرة إلى أنها تطل هذا العام بكل القصات مثل التنورة الملفوفة و"الميني جيب" و"السليب سكيرت"، كي تجد كل امرأة ما يناسبها ويرضي ذوقها وأسلوبها.

وتمتاز التنورة التايجر بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق التنورة مع قميص أبيض وبليزر أسود، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلل تنسيقها مع تي شيرت أو بلوزة أوف شولدر كاشافة للكتف أو توب كاشف للبطن (Crop Top) لإطلالة أكثر إثارة.

ولمزيد من الجرأة والجاذبية يمكن أيضا تنسيق التنورة التايجر مع قطع فوقية تزدان بنقوش جذابة أيضا مثل الكاروه والتقليمات.

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