الامارات | الأوركسترا السورية تعزف مباشرة من جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوركسترا السورية تعزف مباشرة من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد الأوركسترا الوطنية السورية، ميساك باغبوداريان، وهو يعدل وضع حلته قبل الصعود على المسرح للمرة الأولى منذ شهور، إنه «شعور مختلف تماماً».

وقدمت الفرقة عروضاً مسجلة على الإنترنت، قبل نحو شهرين، بعد إغلاق دار الأوبرا في دمشق، في إطار إجراءات عزل عام فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة. واتبعت الفرقة إجراءات وقائية، سواء أثناء التدريبات أو أثناء العرض. وأضاف باغبوداريان أنه يتعين على الموسيقيين الحفاظ على مسافة معينة في ما بينهم أثناء العزف. ويقتصر الحضور في دار الأوبرا على 30% من طاقة المكان الاستيعابية، بناء على إجراءات التباعد الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة. وخففت سورية في الفترة الأخيرة إجراءات العزل العام بعد أن طبقتها لأكثر من شهرين، وأعلنت سورية حتى الآن تسجيل 338 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 10 وفيات.

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