الامارات | المغني نيل يونغ مستاء من ترامب

شكرا لقرائتكم خبر عن المغني نيل يونغ مستاء من ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد المغني الكندي نيل يونغ (74 عاماً) الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب استخدامه لمقاطع من أغانيه، خلال أحاديثه الأخيرة لأنصاره عند نصب جبل راشمور، بالقرب من مدينة كيستون بولاية داكوتا الجنوبية الأميركية.

وأعلن يونغ استياءه قائلاً على موقع «تويتر»، أول من أمس: «لا أوافق على ذلك، واتباع هذا السلوك معي ليس على ما يرام».

ويعدّ يونغ مؤيداً للحزب الديمقراطي عن قناعة تامة، ويعيش في كاليفورنيا، ويتمتع أيضاً بالجنسية الأميركية إلى جانب الكندية.

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وأعرب يونغ عام 2016 عن استيائه من استخدام ترامب لأغانيه خلال حملته الانتخابية.

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