منها تدريب المهارات الحركية.. فوائد نوم الرضيع على بطنه

ماما

أوضحت دراسة حديثة نشرتها الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن نوم الرضيع على بطنه له العديد من الفوائد التي يستفيد بها الطفل منها كما أوردها موقع "health line".

تدريب العضلات والمهارات الحركية

حيث إنه يساعد على تدريب العضلات والمهارات الحركية لديه، والتي يحتاجها الرضع فيما بعد من أجل الجلوس والالتفاف.

تجنب تشوهات الرأس

تساعد وضعية النوم على البطن في تجنب تشوهات الرأس الناجمة عن النوم على الظهر.ويجب على الوالدين السماح للرضيع بالنوم على بطنه في الفترة من عمر شهر وحتى ٣شهور ويُراعى أن يكون الطفل مستيقظا أثناء وضعية النوم على البطن وألا تزيد المدة عن ساعة واحدة في اليوم.