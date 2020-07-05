لايف ستايل

وصفة سهلة لتحضير المكرونة بالزيتون في المنزل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مطبخ

مكرونة بالصلصة والزيتون

المكرونة بالزيتون من الأطعمة غير التقليدية، التي تحظى بشعبية كبيرة، وتبحث العديد من ربات البيوت عن وصفة سهلة لتحضيرها في المنزل.

وفيما يلي خطوات تحضير المكرونة بالصلصة والزيتون، على طريقة الشيف الشربيني، التي قدمها في برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة".

مقادير المكرونة بالزيتون

مكرونة

فلفل أسود

زيتون أخضر وأسود

فلفل ألوان

روزماري

Advertisements

صلصة طماطم

زبدة

ملح

طريقة تحضير المكرونة بالزيتون

- سلق المكرونة في ماء مغلي مع إضافة الملح.

- خلط زبدة مع الطماطم والزعتر والثوم المفروم والزيتون والكزبرة الخضراء والروزماري في طاسة متوسطة الجحم على النار.

- إضافة المكرونة المسلوقة على الخليط وتقليبها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصفة سهلة لتحضير المكرونة بالزيتون في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا