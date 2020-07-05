وصفة سهلة لتحضير المكرونة بالزيتون في المنزل

مطبخ

المكرونة بالزيتون من الأطعمة غير التقليدية، التي تحظى بشعبية كبيرة، وتبحث العديد من ربات البيوت عن وصفة سهلة لتحضيرها في المنزل.

وفيما يلي خطوات تحضير المكرونة بالصلصة والزيتون، على طريقة الشيف الشربيني، التي قدمها في برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة".

مقادير المكرونة بالزيتون

مكرونة

فلفل أسود

زيتون أخضر وأسود

فلفل ألوان

روزماري

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صلصة طماطم

زبدة

ملح

طريقة تحضير المكرونة بالزيتون

- سلق المكرونة في ماء مغلي مع إضافة الملح.

- خلط زبدة مع الطماطم والزعتر والثوم المفروم والزيتون والكزبرة الخضراء والروزماري في طاسة متوسطة الجحم على النار.

- إضافة المكرونة المسلوقة على الخليط وتقليبها.