"لعبة النسيان".. يحقق أمنية الراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها

علاقات و مجتمع

رصيد كبير من الأعمال الفنية، قدمته الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حازت به مكانة كبيرة في قلوب جمهورها، وأصدقائها من الوسط الفني، إذ تربطها بهم علاقة طيبة.

وفي ليلة عيد الفطر الماضي، تلقى الوسط الفني الخبر المحزن، بإصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وانتقالها إلى مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، وعقب صراع مع الفيروس اللعين لفظت الفنانة القديرة أنفاسها الأخيرة لتودع محبيها وجمهورها.

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إصابة "الجداوي" بالفيروس اللعين، جرى اكتشافها بعد انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عرض في رمضان الماضي 2020، من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان أحمد داوود، والفنان محمود قابيل.

ودخول الفنانة الراحلة مستشفى العزل عقب الانتهاء من تصوير "لعبة النسيان"، يعد تحقيقًا لأمنيتها، إذ تمنت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، التمثيل حتى آخر يوم في حياتها، فهي المهنة التي أحبتها ولم تفكر في الابتعاد عنها يومًا واحدًا.

ورحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، فجر اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى فشل وظائف التنفس وتوقف عضلة القلب نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.