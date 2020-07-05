رجاء وميرفت ودلال.. قصة صداقة بين جميلات الشاشة عمرها نصف قرن

علاقات و مجتمع

50 عامًا، كانت مدة الصداقة التي جمعت بين الجميلة الراحلة عن عالمنا اليوم، رجاء الجداوي، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، بعدما جمعهما قديما فيلم "أصعب جواز" عام 1970، ليصبحا أصدقاء من حينها.

وبعد سنوات، انضمت إليهن الضلع الثالث في مثلث صداقتهن الفنانة دلال عبد العزيز، والذي خسر واحدًا من أهم اضلاعه اليوم، برحيل الفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ميرفت، ودلال، ورجاء، الثلاثي الذي لم يفترق في أغلب المناسبات الفنية، ولم يترك بعضه البعض على الإطلاق خلال المناسبات الاجتماعية، خاصة في واجبات تقديم العزاء والجنازات، فدومًا كانت أياديهن متشابكة ببعضهن البعض، إلا أن اليوم ظل مقعد "رجاء" غائبا بينهن، بعدما رحلت روحها لبارئها.

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وبحسب ما ذكرته الفنانة الراحلة، في حوار سابق لها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" بدأت صداقة رجاء الجداوي بميرفت أمين، خلال فيلم "أصعب جواز" عام 1970، بينما تعرفت رجاء على دلال عبد العزيز فى مسلسل بعنوان "شقة بدون سقف"، قائلة: " كانت دلال لسة جاية من الزقازيق، لاقتني قاعدة باكل طعمية وبتنجان مع العمال، اندهشت وقلتلي كنت بتفرج على صورك، وكنت بقول دي يتاكل إيه دي، ومن وقتها بقينا صحاب".

وأشارت الفنانة الراحلة، إلى أن علاقتهن امتدت طيلة سنوات بسبب احترامهن لبعضهن البعض، وعدم التدخل في شأن بعضهن، وتقبل كل منهن للأخرى بعيوبها ومميزاتها.

واحتفلت رجاء الجداوي بآخر عيد ميلاد لها بصحبة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز كعادتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صورة "دلال عبد العزيز" و"ميرفت أمين" أثناء تشييع جنازة الأخيرة، التي تركت مقعدها خاليًا بعدما فقدت روحها بسبب كورونا.

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بفيروس كورونا، والذي أصابها أثناء تصوير آخر مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان".