للوقاية من ضربات الشمس.. 4 أطعمة عليك تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يؤدي الطقس الحار إلى فقدان الجسم كمية كبيرة من المياه عن طريق التعرق، ما يستلزم تناول عدد من الأطعمة الغنية بالماء لتعويض السوائل المفقودة. اضغط هنا

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