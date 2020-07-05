التعايش مع كورونا قد يطول.. وهناك طريقان لنهاية الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ربما نشعر بشيء من التفاؤل مع كل خبر يتحدث عن ظهور لقاح محتمل جديد واحتمالية نهاية فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقد يسيطر علينا إحساس بانتهاء هذا الوباء بسبب تخفيف العديد من الإجراءات الاحترازية التي فُرضت منذ تفشيه، لكن هذا الشعور غير صحيح.

ويشير موقع "health line" المعني بالصحة، إلى طالما انتشر الفيروس فإنه سيتسمر في ذلك حتى يصيب ما لا يقل عن 60 أو 70 % من البشر، وبالتالي تتطور المناعة تجاهه، أو حتى ظهور لقاح فعال.

ووجود لقاح أمراً ليس سهلاً، وذلك لأنه مطلوب بكميات كبيرة تصل لكل الناس في العالم، لذا قد يستغرق الأمر الانتظار للعام المقبل.

الموجة الثانية المحتملة هذا الخريف

حدوث موجة ثانية من الفيروس في الخريف هو في الواقع احتمال، وترجع واقعية هذا الاحتمال إلى أن الطقس سيصبح أكثر برودة، كما أن كل الأشياء سيعاد فتحها وحتى المدارس والجامعات، ما قد يتسبب في وجود معدلات من الإصابات بفيروس كورونا.

إجراءات التعايش مع "كوفيد 19"

يقول الخبراء إنه يجب عليك الاستمرار في ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل يديك باستمرار، لأن هذه الاستراتيجيات بمثابة طوق النجاة، لذا يجب أن تتغير السلوكيات الشخصية نفسها.