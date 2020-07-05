5 طرق طبيعية لضبط الضغط المنخفض دون أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يعتبر ضغط الدم طبيعيًا عندما يصل قياسه إلى 80\120، وعندما ينخفض عن هذا الحد، يؤدي إلى الشعور بأعراض مزعجة مثل الدوخة وعدم القدرة على التنفس، وفي هذه الحالة، يستلزم الأمر الاعتماد على بعض الطرق لعلاج الضغط المنخفض. اضغط هنا

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