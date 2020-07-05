من المولد إلى الزواج وأخيرا الوفاة.. حكاية الإسماعيلية في حياة رجاء الجداوي

علاقات و مجتمع

بعد ٤٣ يومًا من المعاناة مع فيروس كورونا المستجد، رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهر ٨٢ عامًا، والتي لعبة الصدفة دور كبير في حياتها.

وكانت محافظة الإسماعيلية شاهدة على واحدة من تلك الصدف، حيث ولدت "الجداوي" في 6 سبتمبر 1938 في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقه شقيقها الأكبر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما، والتحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية.

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علاقة رجاء الجداوي بالإسماعيلية لم تتوقف عند النشأة، حيث تزوجت الراحلة من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر 1970 وأنجبت منه ابنتها أميرة.

وتواصلت علاقة رجاء بالإسماعيلية، عندما أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، وجرى نقلها إلى مستشفى أبو خليفة إحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية، لتقاوم الفيروس اللعين ٤٣ يومًا، قبل أن يستسلم جسدها، لترحل اليوم تاركه وصيتها للفريق الطبي أن تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة.