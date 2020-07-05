مايا مرسي: "نعاني أمام الانترنت.. ونحتاج لتنشئة رجال بمعنى الكلمة"

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس من المفترض أن يلعب الدور الإستباقي من خلال رفع الوعي بين أفراد الأسرة وعمل دراسات من خلال التحدث مع الشباب والفتيات، واليوم الدور أصبح قانوني أكثر، من خلال الحفاظ على حقوق الفتيات، حتى لا تضيع في حالة عدم التقدم ببلاغات.

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وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه لا يجوز تربية أولادنا على الطريقة التقليدية، ويجب توعيتهم بطرق مختلفة وإعطائهم حقوقهم في أن يعبروا عن أنفسهم، والمطالبة بحقوقهم في حالة تعرضهم لأي أذي، وتغيير نمط التربية، لأننا نريد تربية رجل بمعني الكلمة يتحمل المسؤلية، يحترم المرأة، ولدية مروءة وشهامة.

وتابعت، إننا نعاني من مشكلة كبيرة وهي الفضاء الإلكتروني "البنات والأولاد أصبح لديهم طرف ثالث للتربية وأخذ المعلومة غير الأب والأم وهو الإنترنت، لذلك يجب تعليمهم والتعامل معهم بطرق مختلفة مع الحفاظ على القيم والمبادئ المجتمعية للولد قبل البنت".