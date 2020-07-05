"هو أنا مش هاشوفها تاني".. الطفل آدم يدخل في نوبة بكاء بعد وفاة رجاء الجداوي

علاقات و مجتمع

لم تترك الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أثرا في الكبار فقط، بل وفي الصغار أيضًا، لا أحد تعامل معها إلا وأحبها بسبب طيبة قلبها، منشورات عدة، تنوعت بين الدعاء واسترجاع الذكريات، ملأت الحسابات الشخصية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانين وغيرهم.

حزن وبكاء مستمر لم يتوقف على فراق الفنانة رجاء الجداوى سيطر على الطفل آدم وهدان، بعد سماعه نبأ وفاتها حتى دخل في نوبه بكاء صاحبتها صدمة، حيث كان آخر عمل جمعهما لعبة النسيان.

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"كانت الأم الروحيه لابني آدم"، بهذه العبارة بدأت أمنية سرحان والدة الطفل آدم حديثها لـ"هن"، محاولة وصف حب نجلها للفنانة الراحلة وتعلقه الشديد بها، فكانت قريبة جدًا إلى قلبه.

لم يكن مسلسل "لعبة النسيان" أول عمل درامي يجمع الطفل آدم مع الراحلة رجاء الجداوي، بل سبقه مسلسل عزمي واشجان، تقول والدة الطفل، "كانت بتخاف عليه وعلى طول بتنصحة ميمسكش أي حاجة إلا بعد تعقيمها".

والدة الطفل آدم: كان مرتبطًا بها بشدة

"هو أنا مش هشوفها تاني" عبارة ظل الطفل "آدم" يرددها بعد إخباره بنبأ وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، تقول والدته "كان مرتبطًا بها بشدة وكانت تحبه، كانت الأم الروحية له.. مفيش حد مش بيحبها، كانت دايما تقول لآدم أول ما تيجي اللوكيشن تسلم عليا".