شيماء سيف تنشر تسجيلا صوتيا للراحلة رجاء الجداوي: "هدعيلك طول عمري"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها، تسجلًا صوتيًا للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، عبرت من خلاله عن افتقادها لرؤيتها.

وفي التسجيل الصوتي تقول الراحلة، للفنانة شيماء سيف: "بحبك أوي.. ومش عارفة ليه وأنا قعدة في الساحل لوحدي تمامًا فكرت فيكي وأنك وحشاني أوي الأيام الحلوة اللي قضينها سوا.. عاوزة أشوفك وأطمن عليكي.. وكارتر عامل معاكي إيه ولا أجيله أملص ودانه.. بحبك يا حبيبتي وخلي بالك من نفسك".

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وعلقت "شيماء" على التسجيل الصوتي: "صاحبتي وحبيبتي وزي أمي ربنا يعلم محبتك في قلبي من أول يوم اتقابلنا وكان تاني عمل ليا كنت صغيرة أول ماشوفتيني ضحكتي وقولتيلي أنتي قلبك أبيض زى أميرة بنتي وبتفكريني بيها وربنا هيكرمك في شغلك وهتفتكري كلامي بس أهم نصيحة هقولهالك هي احترام المواعيد في شغلنا ومن يومها وأنا ماشية بنصيحتك".

وتابعت "شيماء": "وبقينا أعز أصحاب ولما اشتغلنا سوا بعدها فعلا كانت أحلي أيام كنت بروح اللوكيشن علشانك علشان أفضل معاكي وتحكيلي كل زكرياتك ويوم فرحي عمري ماهنسى نظرتك ليا وفرحتك بيا كانك أمي بالظبط وزادت فرحتي لما جيتي سكنتي جنبي وبقيتي تصحي الصبح تقوليلي تعالي حالا نفطر سوا".

واستطردت الفنانة شيماء سيف: "وحشاني أنزل جري أجيلك وعمرها ما كانت بترسى على فطار لا ده أنا كنت بمشي من عندك آخر الليل من كتر ماكنتي مابتسبنيش أمشي عشان قعدتنا حلوة وروحك حلوة أنا بحبك أوي وأوعدك عمري ماهنساكي وهفضل أدعيلك لآخر يوم فعمري ربنا يرضى عنك ويثبتك عند السؤال ويجعل ألمك وخوفك في ميزان حسناتك.. اللهم لقنها حجتها واغفر لها وارحمها...إنا لله وإنا إليه راجعون"