"ليست وفاتها".. آخر شائعة ردت عليها رجاء الجداوي قبل إصابتها بكورونا

علاقات و مجتمع

صراع ليس بالقصير مع فيروس كورونا المستجد، انتهى صباح اليوم، برحيل الفنانة رجاء الجداوي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي عانت منه منذ الساعات الأولى من صباح عيد الفطر المبارك.

وقبل الإصابة بالمرض، واجهت الفنانة شائعة ارتدائها الحجاب في شهر رمضان الماضي، والذي نفته بنفسها، ليكون بذلك آخر نبأ ترد عليه "الجداوي" قبل رحيلها.

وانطلقت الشائعة، عقب مشاركة "رجاء" متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، في رمضان الماضي، بصورة جديدة لشخصية "زوزو" التي تجسدها في مسلسل "لعبة النسيان"، مرتدية حجاب طويل فاتح اللون يشبه الخمار، فضلا عن ملابس فضفاضة، تتضمن قميص أبيض واسع وغير منقوش، بالإضافة إلى بنطلون قاتم اللون.

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اكتفت الفنانة بكتابة اسم الشخصية فقط على الصورة، دون تدوين تعليق آخر، ما جعل البعض يعتقد أنها ارتدت الحجاب.

تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت ما يتجاوز الـ28 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر بالحجاب"، و"ألف مبروك على الحجاب يا حبيبتي"، لترد الفنانة نافية ارتدائها له قائلة: "ده الدور في المسلسل".

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد مرور 43 يومًا على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

ودفنت الفنانة القديرة بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بمنطقة البساتين بالقاهرة.