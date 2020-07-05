رغم بكائها.. ابنة رجاء الجداوي تحذر الحضور بجنازة والدتها من "لمس النعش"

علاقات و مجتمع

علامات الحزن والصدمة، تتجلى بوضوح على وجهها، تسير ببطء ملحوظ ويدين مرتعشتين من هول ألمها على رحيل والدتها الفنانة رجاء الجداوي، التي صارعت فيروس كورونا المستجد، حتى تمكن منها مسببًا لها فشل في وظائف التنفس وهبوط حاد في الدورة الدموية، تسببا في وفاتها صباح اليوم.

وبالرغم من حزنها الكبير على والدتها، إلا أنها التزمت بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19، خلال مراسم تشييع جثمان الراحلة، مرتدية كمامة بيضاء، كما ظهرت ابنتها "روضة هندي" بكمامة وقائية أيضًا.

"من فضلكم أبعدوا عن النعش لمصلحتكم".. بتلك العبارات طلبت ابنة الفنانة الراحلة من المشيعين، تجنب الاقتراب من جثمان والدتها، الذي أرفق بورقة تتضمن تحذيرًا من الاقتراب تجنبًا لانتقال العدوى.

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ورحلت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن رجاء الجداوي منذ دخولها للمستشفى في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي كانت تعاني من تدهور شديد في التنفس وخاصة بعد أيام قليلة من دخولها المستشفى، حيث نُقلت بعد 9 أيام فقط إلى العناية المركزة وجرى تركيب جهاز تنفس سيباب ثم جهاز تنفس حنجري متصل بأنبوب أنفي لتوصيل الأوكسجين لرئتيها، والذي قل إلى 50% وكان لابد من زيادته إلى 85% لكي تتنفس بشكل طبيعي.