حكاية صورة انحنت فيها رجاء الجداوي لتقبيل يد الشيخ علي جمعة

علاقات و مجتمع

بعد ٤٣ يومًا قضتهم داخل الحجر الصحي، إثر إصابتها بفيروس كورونا، رحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بالفيروس، الذي أصابها أثناء تصوير آخر مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

الفنانة الراقية التي تركت بصمتها في كل مناسبة شاركت فيها، حتى وإن كانت بعيدة عن الفن أو الموضة، كان أبرزها حضورها في أكتوبر الماضي، فاعلية صندوق تحيا مصر، لتيسير زواج الفتيات، حيث حرصت الفنانة الراحلة، حينها على إلقاء كلمة خلال أمام الحضور.

وفي لفتة وقار وإنسانية منها، انحنت الفنانة رجاء الجداوي وقتها وقبلت يد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيدية لصندوق تحيا مصر، خلال مصافحته.

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الأمر الذي لفت الأنظار بشدة حولها وحول تصرفها، الذي وصفه البعض بالاحترام.

ودُفنت الفنانة القديرة بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بمنطقة البساتين بالقاهرة.