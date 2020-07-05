اهتمت منصات الأزياء العربية والعالمية، مؤخرًا، بموضة الفساتين الكشكش، التي تجمع بين الأناقة والحيوية؛ بتصاميمها وألوانها وأشكالها المتعددة.

واتجهت معظم النجمات إلى هذه الموضة في إطلالاتهن المختلفة؛ إذ أصبحت موضة فساتين الكشكش الأكثر رواجًا وانتشارًا بينهن خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ" مجموعة موديلات من فساتين كشكش من وحي النجمات، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبكِ من بينها.

نجوى كرم

تعتبر الفنانة اللبنانية نجوى كرم من أكثر النجمات أناقة بمختلف إطلالاتها، واستطاعت أن تحظى باهتمام كبير من قبل المعجبين بها، ويرجع ذلك إلى اختيار تصاميم فساتينها.

وفي إحدى الإطلالات، اعتمدت نجوى كرم على فستان كب، بتصميم كشكش من الخصر وحتى نهاية الفستان، ومزيّن بالترتر اللامع.

أحلام

دائمًا تطلّ علينا الفنانة الإماراتية أحلام بأحدث وأغرب صيحات الموضة، ومن بينها إطلالتها بفستان أسود من قماش اللاتكس، بأكمام طويلة وأكتاف مكشوفة، وبتصميم كشكش من الخلف وحتى ذيل الفستان.

هند صبري

تعتبر الفنانة التونسية هند صبري من أكثر النجمات العربيات أناقة ورقيًا، وظهر ذلك جليًا بمختلف إطلالاتها، سواء في الأعمال الفنية التي تشارك بها، أو بالمهرجانات والحفلات، وكذلك إطلالاتها اليومية المعتادة.

وبإحدى إطلالاتها، ارتدت هند صبري فستانًا باللون الأبيض، بتصميم كشكش عند الصدر، وبأكمام طويلة، ومكشوف الكتف، ونسقت معه تسريحة شعر منسدلة للخلف.

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أصالة

تستطيع الفنانة السورية أصالة نصري دائمًا أن تلفت الأنظار بإطلالاتها المختلفة؛ إذ تختار فساتين ذات أسلوب عصري وفخم؛ لتبدو في غاية الأناقة.

وفي حفلها بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس بالقاهرة، تألقت أصالة نصري بفستان بيج مزيّن بالترتر البسيط، بتصميم كشكش من عند الركبة، وبأكمام طويلة.



منى زكي

استطاعت الفنانة المصرية منى زكي أن تلفت الأنظار بإطلالتها بفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي 2019، بمدينة الجونة بمحافظة الغردقة، حيث ظهرت بفستان أوف وايت مجسم، يجمع بين أكثر من تصميم؛ كالأوف شولدر، وكشكش من الأسفل من الريش وحتى نهاية الفستان، فضلًا عن طبقة كثيفة من الريش على الصدر.

واعتمدت منى زكي في هذه الإطلالة على تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية، مع ترك خصلات من الشعر على أحد جانبي الوجه.

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