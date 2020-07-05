استمتع بحياة صحية.. 5 خطوات بسيطة لحمايتك من آلام المفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

يمكن أن تؤدي التغيرات الطفيفة في نمط الحياة والنظام الغذائي إلى قطع شوط طويل في طريق إعفائك من آلام المفاصل.

وقد تكون أسباب هذا الألم في الركبتين أو الكاحل أو الوركين، في بعض الأحيان، تؤدي إصابة الغضروف والعظام داخل المفصل أيضًا إلى ألم مزمن، سبب آخر لهذا النوع من الألم هو التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام.

ولكن مهما كان السبب، يمكن أن يؤثر ذلك على حياتك وقد يجعلك أيضًا تعتمد على الآخرين بمرور الوقت، لذلك من المهم للغاية السيطرة على هذه الحالة في أقرب وقت ممكن.

بالطبع، ستساعد زيارة الطبيب ويجب عليك القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا اتخاذ بعض الخطوات لتعزيز صحة المفاصل.

ويستعرض "الخليج 365" 5 خطوات بسيطة لحمايتك من آلام المفاصل، وفقا لما ذكره موقع "thehealthsite".

التمارين

يخاف العديد من الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل من ممارسة الرياضة خوفًا من تفاقمها الألم، لكن التمارين المنتظمة منخفضة التأثير جيدة لصحة المفاصل.

التخلص من الوزن الزائد

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإنك تضع ضغطًا إضافيًا على مفاصلك، هذا يؤدي إلى آلام في الركبة والكاحل، اخسر الوزن للحفاظ على صحة المفاصل.

اتبع نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات

يمكن أن يقلل ذلك من أعراض التهاب المفاصل بل ويحسنها بشكل عام، فالنظام الغذائي المتوسط مضاد للالتهابات ويمكنك اتباعه.

لا تهمل فيتامين "د" والكالسيوم

تحتاج إليهما من أجل أن تكون عظامك صحية، يساعد فيتامين "د" في امتصاص الكالسيوم ويمكنك الحصول عليه من التعرض لأشعة الشمس وبعض الأطعمة أو المكملات الغذائية، يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم انخفاض كثافة العظام والكسور.

توقف عن التدخين

يزيد من خطر الإصابة بهشاشة وكسور العظام، قد يجعلك أيضًا أكثر عرضة لالتهاب الأوتار، إذا كنت ترغب في التمتع بصحة جيدة للمفاصل، يجب عليك التوقف فورا عن هذه العادة.