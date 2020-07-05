محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

رحلت الفنانة رجاء الجداوي، اليوم الأحد، عن الحياة، بعد صراع دام 43 يومًا مع فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، فما المضاعفات التي تعرضت لها خلال هذه الفترة؟

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد صراع طويل مع الفيروس..كيف أنهى كورونا حياة رجاء الجداوي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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