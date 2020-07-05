أين تذهب الدهون الزائد بعد فقدان الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

السمنة واحدة من المشكلات التي يعاني منها الكثيرون، والتخلص من تراكم الدهون الزائدة في أجسامنا أمر ليس بالسهل، لكن عندما ننجح في ذلك، قد يشغلنا معرفة مصير تلك الدهون بعد فقدانها، وهل ستعود مرة أخرى؟

يتم تخزين السعرات الحرارية من الدهون أو الكربوهيدرات، في الخلايا الدهنية في شكل الدهون الثلاثية، وهذه هي الطريقة التي يحافظ بها جسمك على الطاقة لتلبية احتياجاته مع مرور الوقت، والفائض من هذه الطاقة يتراكم في شكل دهون يمكن أن تؤثر على شكل الجسم والصحة، وفقا لما ذكره موقع "health line" المعني بالصحة.

ولتعزيز فقدان الوزن، تحتاج إلى استهلاك سعرات حرارية أقل، ويحدث ما يسمي بالعجز الحراري اليومي، ويختلف من شخص لآخر، ولكن بشكل عام يعد العجز اليومي 500 سعرة حرارية هو بداية جيدة لبدء فقدان الدهون وملاحظة ذلك في شكل جسمك.

من خلال الحفاظ على العجز المستمر في السعرات الحرارية، يتم تحرير الدهون من الخلايا الدهنية ونقلها إلى الآلات المنتجة للطاقة، من خلال خلايا تخزين الطاقة التي تسمى بالميتوكوندريا، يتم تقسيم الدهون من خلال سلسلة من العمليات لإنتاج الطاقة.

وإذا استمر العجز في السعرات الحرارية، سوف تستمد من المتاجر الدهنية من جسمك لاستخدامها كطاقة، ما يؤدي إلى انخفاض الدهون بالجسم.

مع مرور الوقت، يؤدي العجز المستمر في السعرات الحرارية إلى تحرير الدهون من الخلايا، وبعد ذلك يتم تحويلها إلى طاقة لتغذية جسمك، مع استمرار هذه العملية، يتم تقليل مخازن الدهون بالجسم.

وكلما تقدمت عملية فقدان الدهون، تقلصت الخلايا الدهنية بشكل كبير في جسمك، ما يؤدي إلى تغييرات واضحة في تكوين وشكل الجسم.

المنتجات الثانوية لفقدان الدهون

هناك مشتقات ثانوية لفقدان الدهون، يتم فقدها من خلال عمليات معقدة داخل خلايا الجسم، ويتم أثناء عملية تحويل الدهون لطاقة انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الزفير، والماء يخرج في عدة صور، منها البول والعرق.

أين تفقد الدهون أولا؟

عادة، الناس يرغبون في التخلص من تراكم الدهون في منطقة البطن والوركين والفخذين، ولكن لم تثبت فاعلية فقدانها من منطقة دون الأخرى.

وتلعب العوامل الوراثية ونمط الحياة دورا مهما في توزيع الدهون في الجسم، وعلاوة على ذلك، إذا كان لديك تاريخ من فقدان الوزن واستعادة الوزن، قد توزع الدهون في الجسم بشكل مختلف بسبب التغيرات في الخلايا الدهنية مع مرور الوقت.

وعندما تفقد الدهون، يمكن لهذه الخلايا نفسها أن تتقلص في الحجم، على الرغم من أن عددهم لا يزال هو نفسه تقريبا، فإن السبب الرئيسي للتغيرات في شكل الجسم هو انخفاض حجم - وليس عدد - الخلايا الدهنية