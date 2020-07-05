احذر.. علامات بجسمك تخبرك بتناول أطعمة خاطئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من العلامات والأعراض التي تظهر على الجسم عند تناول وإدخال الأطعمة الخاطئة في نظامك الغذائي.

وهناك بعض الأعراض التي إذا شعرت بها يجب تقييم ما تتناوله يوميا، كما أورد موقعا "eatthis" و"medicalnewstoday".

1- الانتفاخ:

أحد العلامات الأكثر وضوحا على أن شيئا أكلته لا يتفاعل بشكل جيد، على سبيل المثال، إذا كنت تتناول بعض الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، فإنك دائما تشعر بالانتفاخ في صباح اليوم التالي، ومع ذلك، فإن الوجبات التي تحتوي على الصوديوم ليست هي الوحيدة التي تجعلك تشعر بالانتفاخ.

2- اضطرابات النوم:

أثبتت الدراسات أن اتباع نظام غذائي أقل من الألياف وأعلى في الدهون المشبعة والسكر، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في النوم.

لذا إذا وجدت نفسك تعاني اضطرابا في النوم، يجب أن تلقي نظرة على طعامك مع إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي، كالفاصوليا والتوت والبطاطا الحلوة والتفاح والأفوكادو.

3- التقلبات المزاجية:

تشير الدراسات إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة تؤثر على أمعائنا ومزاجنا العام، والأطعمة فائقة المعالجة هي تلك التي تحتوي على مكونات أو إضافات عالية تساعد على جعلها لذيذة أو تدوم لفترة أطول.

بالإضافة إلى إن اتباع نظام غذائي أقل من حمض الفوليك، يمكن أن يؤدي إلى تقلبات المزاج والاكتئاب، ومن بعض الأطعمة المفضلة الغنية بحمض الفوليك التوت والموز.

4- أخذ قيلولة أكثر من المعتاد:

هذا على نفس المنوال مثل النوم السيء، لكنها علامة خفية يمكن أن تظهر لك أيضا ما إذا كنت تتناول الأطعمة الخاطئة لجسمك.

إن 90 في المائة من مستقبلات السيروتونين موجودة في أمعائك، ما يعني أن ما تأكله سيؤثر تماما على شعورك بالنعاس طوال اليوم، ويمكن أن يؤدي بك إلى الرغبة في أخذ غفوة بعد الظهر.

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والرغبة في القيام بذلك بانتظام هي علامة خفية تماما، خاصة إذا كنت تتناول باستمرار الأطعمة التي تجعلك تشعر بالنعاس، عندما تشعر بالحاجة إلى القيلولة.

5- الجوع باستمرار:

إذا كنت تشعر بالجوع بعد ساعة من تناول الوجبة، فهذا يدل أن وجباتك اليومية لا تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها لتشعر بالامتلاء والرضا، وبالتالي يعتبر أسهل طريقة لتقييم جوعك هي تدوين شعورك بساعة أو نحو ذلك بعد كل وجبة.

ستلاحظ أن الأطعمة التي تجعلك تشعر بالجوع هي وجبات عالية الكربوهيدرات أو السكر، في حين أن الوجبات التي تجعلك تشعر بالشبع تحتوي على كمية جيدة من البروتين والدهون الصحية.

6- الإمساك:

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية أيضا إلى الإمساك.

7- مشاكل الجلد:

مشاكل الجلد هي علامة أخرى على أنك لم تحصل على كمية كافية من العناصر الغذائية، مثل فيتامين E، فقد يؤدي إلى مشاكل في الجلد.

لذا يجب إدخال الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي.

8- الصعوبات الإنجابية:

عندما لا يتلقى جسم الشخص ما يكفي من التغذية، ونتيجة لذلك، يمكن أن يضعف إنتاج الهرمون الجنسي، ما قد يقلل من فرصة الإنجاب لدى الشخص.

9- الإعياء والتعب:

يحصل الجسم على طاقته من السعرات الحرارية في الأطعمة والمشروبات التي يستهلكها الشخص.

ويحتاج الجسم إلى كمية معينة من السعرات الحرارية للطاقة للعمل بشكل صحيح، لذلك عندما يعاني شخص ما من النقص، يمكن أن يكون لذلك تأثير شديد على مستويات الطاقة، ما يتسبب في الشعور بالتعب الجسدي والإرهاق العقلي، ويضعف الأداء اليومي للشخص.