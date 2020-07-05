مسيرة عارضة الأزياء رجاء الجداوي.. ماذا طلب منها جمال عبدالناصر وبما وصفها السيسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خيّم الحزن على الجميع بعد أن رحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد 43 يوماً من العزل الصحي بمستتشفى العزل بالإسماعيلة.

و"الجداوي" ليست فنانة على مستوى رفيع فحسب، إنما عُرفت أيضا كعارضة أزياء مصرية من طرز فريد، ولعل آخر بصمة لها في عالم التصميم والأزياء، تصميمها لـ5 فساتين في ديفيله لمصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري.

- أول عارضة ازياء مصرية

وُلدت في السادس من سبتمبر 1938، وتربت في بيت خالتها الفنانة الراقصة تحية كاريوكا، وبدأت مشوارها في الفن في مجال عروض الأزياء، وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى في عام 1958، كما أنها حصلت على "وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله على جائزة ملكة حوض البحر المتوسط.

- ماذا طلب منها عبدالناصر؟

ووقفت أمام الجمهور لأول مرة في عرض أزياء عام 1961، حسبما كشفت خلال تكريمها في مهرجان سينما المرأة.

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وعند تكريمها في مدريد على هامش مهرجان الموضة العربي الإسباني فى مارس 2019، قالت إن الرئيس جمال عبد الناصر كان لديه رغبة ألا يمثل مصر في الخارج إلا من يحمل الجنسية المصرية.

وذكرت "الجداوي" أن الرئيس جمال عبد الناصر كلفها، بإخراج جيل جديد من العارضات كلهن مصريات، وهو ما نفذته فعلا، وكانت البداية من عام 1969، إذ مثلت بفريقها من عارضي وعارضات الأزياء بلدهم مصر في الخارج، وراحت تجوب دول العالم، بعروض أزياء تاريخية وحديثة.

- السيسي: هتفضلي شيك طول عمرك

وتميزت "الجداوي"، بأناقتها ورقيها في اختيار الملابس والذوق الرفيع في التعامل كالهوانم، حيث أشدى بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تقديمها احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"، قائلاً "هتفضلي طول عمرك شيك، ومش في اللبس بس لأ شيك في كل حاجة".

- صمّمت فساتين في ديفيله البحيري

مارست "الجداوي" مهنة عرض الأزياء لمدة 28 عاما، ما دفعها لمشاركة مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري بمجموعة من الفساتين من وحي خيالها، وتم عرضهم في الديفيلية رقم 100 لـ البحيري، وألقت رجاء الجداوي الضوء على المرأة فوق الأربعين، والتي من الممكن أن تحدث بعض التغيرات في جسمهن كالترهلات والسمنة، وبالتالي هي في حاجة ماسة إلى إخفائها بالأزياء، لذا قررت من باب التجربة أن تقدم أكثر من تصميم للمرأة فوق سن الأربعين.