وزيرة الاستثمار تروي تفاصيل آخر لقاء جمعها بـ رجاء الجداوي

علاقات و مجتمع

نعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وقالت "نصر" على صفحتها بموقع انستجرام: "رحم الله الفنانة القديرة رجاء الجداوي أيقونة الرقي والذوق والإنسانية.. كان لها دور عظيم بجانب فنها الراقي في العمل المجتمعي.. وتشاركنا سويا في إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية لصندوق تحيا مصر".

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وتابعت: "كان آخر لقاء لنا يوم إطلاق حملة رعاية أسر العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر طبي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي، قائلا "إنّها توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء خضوعها للعلاج على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها مستشفى العزل، ومنها إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية موخرًا".