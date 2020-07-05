لايف ستايل

وزيرة الاستثمار تروي تفاصيل آخر لقاء جمعها بـ رجاء الجداوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

علاقات و مجتمع

سحر نصر ورجاء الجداوي

نعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي. 

وقالت "نصر" على صفحتها بموقع انستجرام: "رحم الله الفنانة القديرة رجاء الجداوي أيقونة الرقي والذوق والإنسانية.. كان لها دور عظيم بجانب فنها الراقي في العمل المجتمعي.. وتشاركنا سويا في إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية لصندوق تحيا مصر".

Advertisements

وتابعت: "كان آخر لقاء لنا يوم إطلاق حملة رعاية أسر العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس .. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان".

17628805581593961070.jpg

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع .

وكشف مصدر طبي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي، قائلا "إنّها توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء خضوعها للعلاج على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها مستشفى العزل، ومنها إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية موخرًا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الاستثمار تروي تفاصيل آخر لقاء جمعها بـ رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا