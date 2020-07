حكاية أمنية بين رجاء الجداوي وحفيدتها منعها الموت من تحقيقها

علاقات و مجتمع

"أعز من الولد ولد الولد" مثل تجسد في علاقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي مع حفيدتها "روضة"، التي اعتادت تدليلها لتنشأ بينهما علاقة حب قوية، برهنت عليها الحفيدة التي ظلت تدعو لجدتها بالشفاء من وعكتها الصحية طوال فترة مرضها.

"روضة" هي الحفيدة الوحيدة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، من ابنتها الوحيدة "أميرة"، التي تحدثت عن علاقتهما الخاصة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة العزيزة" المذاع على قناة "DMC".

روت "أميرة" بأن والدتها تخصص وقت محدد لحفيدتها، حتى وإن كانت مشغولة في التصوير، قائلة: "لازم يقعدوا مع بعض حوالي 4 ساعات حتى لو وسط شغلها.. بس دا وقت مخصص ليها.. بيبقوا في أوضتها ويلعبوا مع بعض أو يحكوا قصص أو يسمعوا أغاني".

Advertisements

وقالت "أميرة"، إن ابنتها تشبه جدتها في الكثير من التصرفات والأفعال: "هي ميني رجاء.. ونقطة ضعف مامي هي روضة.. وفيها كتير منها".

وتمنت وقتها "رجاء" أن يمد الله في عمرها حتى تشهد تخرج حفيدتها: "ربنا يطول في عمري لغاية ما أشوف روضة بتتخرج"، لكن الموت لم يمهلها من تحقيق أمنيتها، إذ رحلت فجر اليوم، بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد، الذي أصابها قبل عيد الفطر الماضي بأيام قليلة.

وخلال فترة صراع الفنانة الراحلة مع الفيروس اللعين، تضرعت "روضة" لله حتى تخرج جدتها من محنتها، فكانت من ضمن رسائلها التي وجهتها إليها: "عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين، وقابلنا ملكة الأردن الملكة رانيا صدفة، وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف، وقفت قدامك وقالتلك I am on of your biggedt fans"، مشيرة إلى إعراب الملكة الأردنية عن إعجابها بجدتها.

وتابعت "روضة" في رسالتها: "وبعدين الملكة نزلت على ركبتها ليا وقالتلي ستكوني فخورة جدا بجدتك".

واختتمت "روضة" رسالتها المؤثرة لجدتها، قائلة: "مش سهل إن الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل إني ماكنش فخورة بيكي وإنك تكوني قدوتي، قومي واجمدي وارجعي لأن لسه في كتير نفسي أتعلمه منك، عمري ما هكون زيك عشان أنا قتلتها قبل كدة وبقولها تاني اللي زيك مايجيش مرتين.. يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء واعمل لنا اللي فيه الخير أنت عليم بكل شيء".