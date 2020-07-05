فيديو.. مذيعة السفيرة عزيزة باكية: رجاء الجداوي كانت خير سفيرة للفن

علاقات و مجتمع

نعت الإعلامية جاسمين طه، مقدمة برنامج "السفيرة العزيزة"، المذاع على شاشة "DMC" الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت جاسمين طه والدموع تملأ عينيها: "وداعا يامن أسعدتينا وأمتعتينا.. وداعا يامن كنتي خير سفيرة للفن ومثال للمرأة المصرية.. الأم الحنون والإبنة البارة والزوجة الأصيلة، والصديقة الصدوقة والمثال والقدوة.. الرقي والتواضع.. الإنسانية والعطاء.. وداعا لروح كانت هي النبض وهي الحياة في كل مكان وفي كل مناسبة.. وداعا للغالية رجاء الجداوي.. هتوحشينا.. هتوحشينا أوي.. وداعا حتى نلتقي مجددا في رحاب الله".

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وأضافت "هتوحشنا بالتأكيد وبالتأكيد فنانة كبيرة زي رجاء الجداوي هتسيب فراغ محدش هيقدر أبدا يملاه.. في فنانين بيقدروا يعملوا لنفسهم شكل معين وطلة معينة وصوت معين".

وتابعت "فاكرة يوم احتفالية (قادرون بإختلاف)، النسخة الأولى منها كانت بتقدم الاحتفالية وبدأت تتكلم رجاء الجداوي واستوقفها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقالها يا أستاذة رجاء أنتي هتفضلي طول عمرك شيك، ومش بس شيك على اللبس.. بس شيك في كل حاجة، وفعلا هي كانت سيدة شيك في أخلاقها وأدبها وذوقها وكرمها وحنيتها وتواضعها.. ألف رحمة عليها".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، وجرى دفنها بمعرفة الطب الوقائي، في مقابر الأسرة بمنطقة البساتين بالقاهرة.