بين الذكريات والدعاء.. رسائل ابنة وحفيدة رجاء الجداوي لها قبل رحيلها

ماما

منشورات عدة، تنوعت بين الدعاء واسترجاع الذكريات، ملئت الحسابات الشخصية، لكلا من أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، وروضة هندي، حفيدة الفنانة القديرة، متشبثتان بالأمل حتى الحظة الأخيرة، حتى رحلت "الجداوي" صباح اليوم، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد.

"هن" رصد أبرز رسائل ابنة وحفيدة رجاء الجداوي، منذ إعلان مرضها حتى رحيلها.

"امتنان" و"فخر".. رسائل حفيدة رجاء الجداوي قبل رحيلها

رسالة باللغة الإنجليزية، تضمنت عبارات شكر وامتنان على مساندة الجميع لها، طوال فترة مرض الفنانة الراحلة، مدونة: "أحتاج إلى ألف حياة، حتى أتمكن من رد الجميل لعائلتي وأصدقائي على الدعم الذي أظهروه لي في الشهر الماضي".

وأضافت: "أعلم أن هذا يبدو مبتذلاً للغاية ولكن أعني ذلك، بصراحة لا أعرف ماذا كنت سأفعل بدونك.. شكرًا.. ويا رب تكمل على خير".

وقبل ذلك المنشور بأسابيع، روت "روضة" ذكرى استثنائية، جمعت بين الحفيد والجدة والسيدة الأولى بالأردن، قائلة: "عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين، وقابلنا ملكة الأردن الملكة رانيا صدفة، وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف، وقفت قدامك وقالتلك "I am on of your biggedt fans"، مشيرة إلى إعراب الملكة الأردنية عن إعجابها بجدتها.

استكملت سرد الواقعة: "وبعدين الملكة نزلت على ركبتها ليا وقالتلي you should be very proud of your grandmother، (ستكوني فخورة جدا بجدتك)".

لم تكتفِ برواية ما حدث، لتعبر عن سعادتها وفخرها بما حدث: "مش سهل إن الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل إني ماكنش فخورة بيكي وإنك تكوني قدوتي، قومي واجمدي وارجعي لأن لسه في كتير نفسي أتعلمه منك، عمري ما هكون زيك عشان أنا قلتها قبل كدة وبقولها تاني اللي زيك مايجيش مرتين.. يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء واعمل لنا اللي فيه الخير أنت عليم بكل شيء".

Advertisements

لم يبرح عن بال "الحفيدة" نصائح "الجداوي" لها، والتي روتها في منشور آخر، ذكرت خلاله حديث جدتها معها: "ربنا كبير يا روضة ماتخافيش".. لتستكمل حديثها بمناجاة الخالق: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".

وأضافت: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحا إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافها عافها واعف عنا، واشملها بعطفك ومغفرتك، تولها برحمتك يا أرحم الراحمين يا شافي يا عافي يا مجيب الدعوات يا رب".

"الدعاء".. منشور أساسي على صفحة ابنة رجاء الجداوي

"اللهم باعد بيني وبين يوم يحدث فيه ما لا أستطيع تحمله، وباعد بيني وبين قدر يصعب علي تقبله، وقرب بيني وبين فرحة قلبي يا الله".. بتلك الكلمات كانت تناجي "أميرة" ربها، كأنها تشعر باقتراب أجل والدتها، حيث أنها دونتها قبل ساعات من وفاة والدتها.

ولم تترك ابنة الفنانة الراحلة مناسبة، إلا وطلبت خلالها الدعاء لوالدتها، فعند رجوع صيغة الآذان الأساسية وفتح المساجد، أبدت سعادتها بسماع المؤذن، متنمية استكمال فرحتها بشفاء والدتها.