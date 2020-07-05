هبوط الدورة الدموية.. آخر ما عانت منه رجاء الجداوي قبل وفاتها

صحة

رحلت الفنانة الكبيرة، رجاء الجداوي عن عالمنا صباح اليوم، عقب صراع مع فيروس كورونا، وعزلها بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية لمدة 43 يومًا.

وكشف مصدر طبي مسؤول في مستشفى أبو خليفة للعزل، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي، قائلا إنّها توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء خضوعها للعلاج على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها مستشفى العزل، ومنها إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية موخرًا.

ويرصد "هن" كل ما لا تعرفه عن هبوط الدورة الدموية، وفقًا لموقع "webmd".

أعراض الهبوط في الدورة الدموية

الدوخة

الدوار

عدم الثبات أو الاتزان

عدم وضوح الرؤية

ضُعف

إعياء

غثيان

البرد

إغماء

جلد شاحب

أسباب الهبوط في الدورة الدموية

هبوط مفاجئ في ضغط الدم، وقد يحدث هذا الهبوط لعدة عوامل، أهمها:

- فقدان الدم من النزيف.

- انخفاض درجة حرارة الجسم.

- أمراض عضلة القلب التي تسبب قصور القلب.

- تعفن الدم والتهاب دم حاد.

- الجفاف الشديد من القيء والاسهال والحمى.

- رد فعل على الدواء أو الكحول.

- الحساسية المفرطة التي تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

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- الحمل.

- المشاكل الهرمونية مثل "قصور الغدة الدرقية".

- مرض السكري أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

- تناول بعض الأدوية بدون وصفة طبية.

- فشل القلب.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- اتساع أو تمدد الأوعية الدموية.

- ضربة الشمس.

- مرض الكبد.

أطعمة للوقاية من هبوط الدورة الدموية

هناك بعض الأطعمة التي تقي من هبوط الدورة الدموية بشكل طبيعي، مثل:

الشوكولاتة الداكنة

الكركم

السلمون

البنجر

الفجل

الفلفل الحار

الكافيين

الثوم.

وأكد المصدر، أنه مع الساعات الأخيرة من ليلة السبت، بدأت تظهر حالات تدهور واضحة لصحة الفنانة رجاء الجداوي، من حيث بعض التغيرات في الوظائف الحيوية بالجسم، التي كانت تخضع لجهاز التنفس الصناعي منذ أيام بعد إصابتها بفشل في التنفس، بعد أن تمكن فيروس كورونا من الرئة، بسبب ضعف المناعة وتقدم العمر، وفقا لقناة "العربية".

وأضاف أنه مع الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، أصيبت رجاء الجداوي بهبوط حاد في الدورة الدموية، ما تسبب في توقف عضلة القلب وأجهزة الجسم الحيوية، لافتا إلى أن محاولات إنعاش عضلة القلب فشلت، بعد أن تمكن الهبوط في الدورة الدموية من إيقاف العضلة تمامًا، ما أدى إلى الوفاة.