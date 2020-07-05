ختمتها بـ"فركش".. حكاية آخر صورة نشرتها رجاء الجداوي على "انستجرام"

علاقات و مجتمع

بين نعى زملائها بالوسط الفني والدعاء لشهداء الجيش المصري ورسائل حب لزوجها الراحل، ظلت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في تفاعل مع جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي قرابة ٧ سنوات متصلة.

وكان آخر ما نشرته "الجداوي" عبر حسابها على "انستجرام" قبل اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، صورة لها وسط أبطال مسلسل "لعبة النسيان" بتاريخ ٢١ مايو معلقة عليها: "مبروك لكل فريق العمل.. ألف حمد وشكر لله.. فركش".

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ورغم أن الصورة الأخيرة التي نشرتها الراحلة تبدو للبعض عادية، إلا إنها تحولت لدفتر عزاء في حب رجاء الجداوي، فكتب المتابعون في البداية مهنئين بانتهاء المسلسل ثم كتبت آخرين فور إعلان مرضها تعليقات تدعو لها بالشفاء، لتختتم التعليقات بالدعاء لها بالرحمة.

وكانت أول الصور التي نشرتها رجاء الجداوي عبر حسابها على انستجرام صورة من مسلسل "غمضة عين"، والتي نشرتها بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٣.

وأعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، وفاة والدتها، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا.