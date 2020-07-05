علاقات و مجتمع
رسالة أخيرة، دونتها أميرة مختار، والدة الفنانة رجاء الجداوي، قبل إعلانها رحيلها، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.
وكتبت "أميرة"، "اللهم باعد بيني وبين يوم يحدث فيه ما لا أستطيع تحمله، وباعد بيني وبين قدر يصعب علي تقبله، وقرب بيني وبين فرحة قلبي يا الله".
وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ 82 عاما، بعد مرور 43 يومًا على إصابتها بالوباء، أثناء تصوير آخر مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.
ودفنت الفنانة القديرة بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بمنطقة البساتين بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "لغاية آخر نفس".. ابنة رجاء الجداوي تستغيث بالدعاء لشفاء والدتها قبل الرحيل بساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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