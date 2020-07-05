رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي نشرتها قبل 6 أيام من الوفاة

علاقات و مجتمع

رسالة شكر وامتنان، وجهتها روضة هندي حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، إلى جدتها وعائلتها وأصدقائها قبل 6 أيام من رحيل الفنانة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك".

وكتبت "روضة" باللغة الإنجليزية: "أحتاج إلى ألف حياة، حتى أتمكن من رد الجميل لعائلتي وأصدقائي على الدعم الذي أظهروه لي في الشهر الماضي".

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وأضافت: "أعلم أن هذا يبدو مبتذلاً للغاية ولكن أعني ذلك، بصراحة لا أعرف ماذا كنت سأفعل بدونك.. شكرا.. و يا رب تكمل على خير".

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عاما، بعد مرور 43 يوما على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض رمضان الماضي.

ومن المقرر أن تدفن الفنانة بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة.