ارتدت 5 آلاف فستان زفاف و"اتجوزت ببلوزة".. حكاية رجاء الجداوي مع عالم الأزياء (فيديو)

لايف ستايل

مع بداية فترة الستينيات كانت الأنظار تتجه إلى عارضة الأزياء الشابة رجاء الجداوي حيث الأناقة والقوام الرشيق، لتصبح أول موديل مصرية ومن ثم وضعت بصماتها الخاصة في عالم الموضة والجمال.

جوائز عديدة وعروض تميزت بها العارضة الشابة، حيث تعاملت مع أشهر مصممي الأزياء في العام، من بينهم كوكو شانيل، ظلت تتألق في عالم أحبته على مدار 8 سنوات، حتى اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل.

وخلال السنوات التي عملت خلالها رجاء الجداوي في عالم الأزياء، ارتدت 5 آلاف فستان زفاف، بحسب ما ذكرته في لقاء سابق مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة": "كنت العروسة الدائمة في عروض الأزياء".

Advertisements

ورغم أنها "العروس الدائمة" إلا أن عند زواجها من حارس مرمى النادي الإسماعيلي حسن المختار، لم ترتد فستان الزفاف الذي أقيم سريعا، واستعارت وقتها "بلوزة" برتقالية اللون من الفنانة سهير البابلي، بحسب ما ذكرته للإعلامية إسعاد يونس.

ورغم اتجاه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، للتمثيل وتركها عالم الأزياء، إلا أنها صممت فستان زفاف ابنتها الوحيدة "أميرة"، التي قالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "DMC"، إن فستان زفافها كان مكونا من 80 ألف فص عقد، وكان ثقيلا جدًا، من كثرة الفصوص التي كانت به.

وقالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: "اتجوزت من غير فستان فرح.. وفكيت عقدتي من الفساتين في فرح بنتي أميرة".