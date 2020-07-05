وصفة سهلة ومفيدة لخسارة الوزن الزائد دون تمارين أو أنظمة غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

التخلص من الوزن الزائد والوصول للقوام المثالي، يُعد أمراً نسعى إليه طول الوقت، ولكن قد يعاني الكثير من صعوبة الانتظام بالتمارين الرياضية أو المواظبة على حمية غذائية تساعده في ذلك.

لذا نقدم وصفة سهلة ومفيدة تعتمد على الماء، وقد تساهم في خسارة الوزن دون مجهود، وفقاً لموقع "health line" المعني بالصحة.

يساعد شرب الماء على حرق العديد من السعرات الحرارية، إذ وجدت دراسة أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يزداد لديهم معدل الحرق للسعرات الحرارية بنسبة 25٪ بعد شرب الماء البارد باستمرار على مدار اليوم.

والنساء الذين يعانون من زيادة الوزن وحرصوا على زيادة كمية شرب المياه أكثر من 1 لتر في اليوم الواحد، على مدى فترة 12 شهرا، فقدوا 2 كجم من أوزانهن.

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وبما أن هؤلاء النساء لم تقم بأي تغييرات في نمط الحياة باستثناء شرب المزيد من الماء، فإن هذه النتائج مثيرة للإعجاب.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن شرب 0.5 لتر من الماء ينتج عنه حرق 23 سعرة حرارية إضافية، والتي تصل إلى 17 ألف سعرة حرارية سنويا أو أكثر من 2 كجم من الدهون.

وللماء البارد تأثير أقوى، عندما تتناوله يستخدم جسمك سعرات حرارية إضافية لتدفئة الماء حتى درجة حرارة الجسم، أي أنه شرب 0.5 لتر من الماء البارد قد يزيد من كمية السعرات الحرارية المحروقة لمدة ساعة على الأقل.

شرب المياه قبل وجبات الطعام يمكن أن تقلل الشهية؟

كما قد يقلل شرب الماء قبل الوجبات الشهية لدى الأفراد في منتصف العمر وكبار السن الشهية، وهذا يقلل من السعرات الحرارية، ويؤدي إلى فقدان الوزن.