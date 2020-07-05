7 علامات تظهر بالجسم عند الإكثار من تناول الأطعمة المصنعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من الضروري تناول الأطعمة والمشروبات الطازجة، لحصول الجسم على القيم الغذائية التي يحتاجها، لكن كثيرون قد يلجأون إلى تناول الأطعمة المصنّعة، فماذا يحدث للجسم عن الإكثار في تناولها؟

الأطعمة المصنّعة هي التي تم تغييرها عمدًا قبل الاستهلاك عبر مجموعة من الطرق، ومنها الطهو والتعليب والتجميد والتعبئة أو تغيير تركيبها الغذائي مع حفظها وإمكانية تحضيرها بطرائق مختلفة.

وفي التقرير نرصد لكم بعض العلامات التي تظهر بالجسم عند الإكثار من تناول الأطعمة المصنّعة، حتى تقلل من استهلاكها حفاظا على صحتك، وفق ما نقل موقع "medical news".

1- الإحساس بالعطش طوال الوقت:

الملح من أكثر المكونات شيوعا المضافة إلى الأطعمة المصنّعة، وذلك لأنه يطيل من عمرها، ويحسن من نكتها.

لذا إذا كنت تتناول الكثير منها، فقد تعاني من العطش المستمر، لأن الصوديوم الموجود بالملح يسحب الماء من جسمك، ومن ثمّ تحتاج إلى شرب المزيد، وإذا لم تفعل ذلك، ستصاب بالجفاف.

2- الانتفاخ:

كل هذه الكمية الزائدة من الملح تؤدي حتما إلى احتباس الماء، ما يسبب الانتفاخ والتورم الذي يميل إلى التجمع في يديك وقدميك.

3- الصداع المنتظم:

عند استهلكنا الكثير من الأطعمة المصنعة ومن ثمّ الكثير من الملح، فإن الصوديوم يسحب الماء من الخلايا التي تحتاجه ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

ويعتبر الجفاف سبب شائع للصداع، والصوديوم هو سبب معظم حالات الصداع المرتبطة بالجفاف، حتى إذا كان جسمك يحتفظ بالمياه أكثر مما ينبغي، نظرا لأن بعض الخلايا المحددة لا تحصل على كمية كافية من الماء.

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4- تلف الأسنان:

إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات بسيطة، فمن المحتمل أن تعاني أسنانك من تأثيرها، ويمكن أن يؤدي تناول الكربوهيدرات البسيطة المعالجة مثل الرقائق والحلوى والبسكويت والبطاطس إلى تلف أسنانك بشدة.

تقول جمعية طب الأسنان الأمريكية، إن السكريات البسيطة في هذه المنتجات تؤدي إلى تسوس الأسنان، وذلك لأن أفواهنا مليئة بشكل طبيعي بالبكتيريا، وبعضها يتغذى على السكريات وينتج الأحماض التي تكسر المينا على أسناننا.

5- ضعف العظام:

لضمان صحة العظام، يجب أن يكون نظامك الغذائي غنيا بالفيتامينات والمعادن، وتشمل هذه الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د، وكلها تعمل معا لتقوية عظامك، مما يضمن صحة نظام الهيكل العظمي، ولكن إذا تناولت الكثير من الأطعمة المصنعة، فربما تفتقر إلى هذه العناصر الغذائية الدقيقة.

6- حَبّ الشباب:

وجدت بعض الأبحاث وجود صلة بين حب الشباب والنظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر، ويرى العلماء أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر يزيد من إنتاج بعض الهرمونات، وهذه الهرمونات مسؤولة عن حب الشباب الهرموني الالتهابي، والذي يظهر عادة في المنطقة المحيطة بالفم والفك.

7- تشعر بالإحباط ولا تعرف السبب:

يمكن للأطعمة المصنعة أن تؤدي إلى تقلبات مزاجية متقلبة، ويرجع ذلك إلى أن كونها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، التي لا تؤدي فقط إلى زيادة الأنسولين، إنما تجعل بعض الناقلات العصبية تطلق مواد كيميائية في الدماغ التي تنظم مزاجك مثل السيروتونين، على الرغم من أن هذا قد يجعلك تشعر بالحيوية لمدة دقيقة، إلا أن مستوياتك تنخفض بسرعة، ما يجعلك أكثر عرضة للشعور بالإحباط بعد فترة وجيزة.

8- إنفاق أموال كثيرة:

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يشترون الكثير من الأطعمة المصنعة ينفقون أموالا على الطعام أكثر من الأشخاص الذين يستهلكون نظاما غذائيا كاملا.