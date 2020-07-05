دراسة جديدة تكشف: كورونا قد يسبب تلف الغدد الصماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

ما زالت تأثيرات فيروس كورونا المستجد كوفيد19، تكشف عن خباياها، بعد أن توصل العلماء إلى أضرار جديدة يتسبب بها الوباء.

وفقًا لما ذكره موقع "thehealthsite"، فإن الباحثين في دولة سريلانكا، اكتشفوا أن COVID-19، قد يتسبب في إتلاف نظام الغدد الصماء في جسمك ويؤدي إلى تطور العديد من الأمراض.

وفيروس كورونا بمثابة خطر بشكل خاص على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية خاصة، مثل مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، كما أنه يؤدي أيضًا إلى حالات مزمنة أخرى.

ويقول الباحثون إن هذا النوع الجديد من الفيروس التاجي قد يتسبب في تلف دائم في الرئة والدماغ ويسبب فشل الأعضاء، يمكن أيضا أن يؤثر على الكلى والجهاز الهضمي.

وكشف باحثون من المستشفى الوطني في سريلانكا، أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدد الصماء قد يرون حالتهم تزداد سوءًا نتيجة لـ COVID-19، ويرتبط الفيروس بمستقبل ACE2، وهو بروتين يتم التعبير عنه في العديد من الأنسجة، وهذا يسمح للفيروس بدخول خلايا الغدد الصماء ويسبب المرض.

واستعان العلماء بتفشي "السارس" الناجم عن فيروس مماثل للغاية SARS-CoV-1 لاستشارة أطباء الغدد الصماء المشاركين في رعاية المرضى المصابين بـ COVID-19.

وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة جمعية الغدد الصماء، يمكن أن يتسبب السارس- CoV-2 في فقدان الرائحة وتشكيل خطر على الدماغ.

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قصور الغدة الكظرية

في عدوى الفيروسات التاجية السابقة مثل وباء سارس في عام 2003، أصيب العديد من المرضى بمتلازمة ما بعد الفيروس، يمكن أن يكون سبب ذلك جزئيًا هو قصور الغدة الكظرية، وهي حالة لا تنتج فيها ما يكفي من الكورتيزول، نتيجة لتلف الجهاز النخامي، خلال وباء السارس، وعادة ما يتعافى المرضى الذين يعانون من قصور هذه الغدة في غضون عام واحد.

مرض السكري

وفقا للباحثين، يمكن أن يؤدي Covid-19 أيضًا إلى حالات جديدة من مرض السكري وتفاقمه، يرتبط فيروس سارس - CoV - 2 بـ ACE2، نقطة الدخول الرئيسية إلى خلايا الفيروس التاجي، ويعطل إنتاج الأنسولين، مما يتسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم لدى بعض المرضى.

ويسلط الباحثون الضوء على الحاجة إلى مراقبة صارمة للجلوكوز في المرضى الذين يعانون من COVID-19 كإجراء لزيادة التعافي.

اضطرابات الغدة الدرقية

يقول باحثو مستشفى جامعة بيزا أن COVID-19 قد يسبب أمراض الغدة الدرقية، حيث نشرت مجلة أكسفورد لأمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي هذه الدراسة.

ويقول الباحثون إن هذا الفيروس قد يسبب التهاب الغدة الدرقية، على الرغم من أن هذا قد يكون اضطراب مؤقت، لكن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات دائمة إذا تركت دون علاج.