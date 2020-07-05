موديلات فساتين للممتلئات من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 03:55 مساءً - لا تقتصر الفساتين التي تناسب الممتلئات على الموديلات الواسعة داكنة اللون،فالكثير من الفاشينيستا الشهيرات نجحن في كسر هذه القواعد.



شاهدي أجمل الاطلالات لمؤثرات الموضة الممتلئات لتكتشفي أبرز صيحات فساتين للممتلئات من موضة صيف 2020.



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فساتين مشجرة موضة الموسم للممتلئات

فستان مشجر منفوش



تعتبر الفساتين المزينة بأنماط الزهور وأوراق الشجر من الصيحات الدارجة وبقوة هذا الموسم وتجرأت عدد من مؤثرات الموضة الممتلئات في إعتماد موديلات مغلفة بطبعات كبيرة ولكن بألوان هادئة تماهت مع اللون الأساسي للفستان، احرصي على تنسيقها مع صندال البلاتفورم وحقائب القش والكورشيه لتحصلي على لوك صيفي مميز على الموضة.









فساتين قصيرة للممتلئات وطرق تنسيقها





فستان مطبع بالورود للممتلئات

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لجأت بعض الفاشينيستا إلى الفساتين القصيرة لتزيد من طولها وبالتالي تظهرها بقامة أنحف مما هى عليه، وقع اختيارهن على الألوان الهادئة والطبعات البسيطة وقمن بتنسيقها مع أحذية مدببة بدرجات الوردي، أيضًا الأحذية النيود ستساعدك في إطالة القامة.









فساتين عالية الخصر موضة 2020





فستان بليسيه عالي الخصر





يساعد الخصر العالي في البناطيل والفساتين في منحك قامة ممشوقة كما يخفي منطقة الخصر والأجناب المترهلة، وجهي خيارك نحو الفساتين البليسيه الرائجة، اعتمدي الألوان الباستيلية الهادئة لا سيما درجات الوردي الممزوج بالنغمات الترابية ونسقيه مع صندال باللون الفضي وحقيبة كتف متوسطة الحجم.











فساتين طبقات موضة صيف 2020

فستان طبقات للممتلئات



قد يجد بعض خبراء الموضة أن الفساتين المؤلفة من طبقات لا تتناسب مع القوام الممتلئ لأنها تزيد من عرض القامة ولكن اذا حرصت على إختيار موديل مزين بطبعات رفيعة وقصيرة ستحصلين على الإطلالة التي تنشدينها وتواكبي آخر مستجدات الموضة العالمية.

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