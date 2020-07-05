عبايات صيفية من خولة المراغي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 03:55 مساءً - يمكن أن يختلف شكل العباية من بسيط جدًّا إلى ملابس عصرية ورائعة بموديلات فضفاضة، حيث تبقى دائمًا ساترة للجسم؛ لتحافظ على هدفها، ومع تنوُّع تصميمات العبايات؛ أصبحت الفتيات الخليجيات على اطلاع دائم بتصميمات أهم مدونات الموضة والمشاهير؛ ليرتدين العبايات المواكبة للموضة، ومن أبرز المشاهير ارتداءً للعباية بالموديلات المتنوعة والأنيقة الإعلامية البحرينية خولة المراغي، فاستوحين من أحدث موديلاتها ما يناسب مناسباتكنّ وشخصياتكنّ.

العبايات الملونة بألوان حيادية

العبايات الملونة بألوان حيادية



للعبايات الحيادية الناعمة؛ تأنقت خولة بعدة خيارات، منها عباية رمادية مطرزة في الأكمام بالزهور البيضاء، وأكملتها بعباية فاتحة مطرزة بالزهور، وتجمّلت بعباية بنيّة مزينة بقماش أبيض مطرز بالزهور، واختارت عباية داكنة باللون الزهري المزين بقماش أسود شفاف بتطريزات ناعمة، ونسقت عباية بدرجة مميزة من الرمادي مع حجاب بدرجة أفتح، وارتدت عباية كحلية مطرزة بالأبيض بطريقة ناعمة، وأخرى حمراء مزينة بقماش الساتان.

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خيارات العبايات السوداء

خيارات العبايات السوداء



تفضل الكثيرات ارتداء العبايات السوداء المزينة بالتطريزات الناعمة وتداخلات الألوان البسيطة، وعن خولة؛ فقد ظهرت بعباية سوداء مزينة من الخلف بقماش رمادي ناعم؛ لإطلالة أنثوية أنيقة ومحتشمة، وأطلّت بعباية سوداء تكسوها النقوش اللامعة بطريقة مميزة وأنثوية، وتألقت بعباية سوداء مزينة بقماش زهري وخطوط ناعمة، وأكملت المراغي إطلالات عباياتها السوداء بالكعب والحقيبة العصريَّيْن باللون الأسود مع الإكسسوارات الفضية الناعمة.

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العباية الخليجية في الموضة

العباية الخليجية



لطالما كانت إطلالة السيدة العربية التقليدية البسيطة بالعباية السوداء، ولكن مع تأثُّر مصممي ومصممات العبايات بتيارات الموضة العالمية؛ انكسرت القيود الكلاسيكية، وأصبح هناك تنوّع كبير بالقصّات أو الألوان التي أضيفت إلى اللون الأسود، لكونه الاتجاه المسيطر في مجال تصميم العبايات، وكذلك من حيث التطريز المستخدم؛ حيث باتت العباية وجهًا آخر لمواكبة العصر بكل تجلياته، بعدما باتت تُساير آخر الابتكارات والصيحات الجديدة، فقد تمكنت مصممات كثيرات لزيّ العباية من تلبية متطلبات العصر الحديث مع الزيّ التراثي، وبالتأكيد ذلك مع عدم إغفالهن عن أهمية المحافظة على الاحتشام والوقار والموروث التقليدي الذي يجسِّده ارتداء القماش الأسود، حيث بدأن في تقديم العباية بأفكار مختلفة تتمتع بمقاييس الجمال؛ عبر دمج آخر الصيحات العالمية في هذا المجال، مع المحافظة على الهدف من ارتدائها؛ كونها ترمز إلى الهوية والتقاليد الموروثة.