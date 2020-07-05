صيحة حقائب المونوكروم تستعيد رواجها في صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 03:55 مساءً -

مستوحاة من سبعينيات القرن الماضي، تعود موضة حقائب المونوكروم من جديد؛ لتسيطر على ساحة موضة حقائب الموسم لأناقة عصرية سرمدية؛ حيث رصدناها على منصات عروض أهم الدور العالمية.

حقيبة مونوكروم بيج وكاميل من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen



وقد جاءت حقائب صيحة المونوكروم لموسم صيف 2020 بمزيج بلوحات ألوان متعددة كان أبرزها الأبيض مع الأسود والبيج مع البني، وغيرها الكثير. كذلك، فقد قدمها المصممون العالميون بأحجام مختلفة سواء كبيرة أو صغيرة، ذلك كي تليق بمختلف الأذواق والقامات.

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حقائب المونوكروم آخر موضة صيف 2020

حقائب مونوكروم بالأبيض والأسود لصيف 2020

حقيبة مونوكروم باللونين الأسود والابيض من بالمان Balmain



إذا كنت من السيدات صاحبات الذوق الكلاسيكي وتودين التألّق بحقيبة مونوكروم عصرية مع المحافظة على أسلوبك الخاص في صيف 2020، اختاري إذاً حقائب مونوكروم أبيض وأسود.

جاءت حقائب المونوكروم بالأبيض والأسود ذات تصاميم متنوعة لصيف 2020، فرصدناها بكشل شبه دائري مع كاروهات كبيرة ضمن عرض بالمان Balmain، كما قدمتها الدار بتصميم كروس Crossbody صغير وترندي لعاشقات الإطلالات المريحة خلال النهار.

كما رصدنا حقيبة المونوكروم بالأبيض والأسود على منصة عرض تودز Tod’s لإطلالة تجمع بين الراحة والأناقة.

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ولمحبات موضة التقليمات، التي تعدّ رائجة جداً هذا الموسم، اختاري من علامة غابريلا هيرست Gabriela Hearst حقيبة مونوكروم بالتقليمات بالأسود والأبيض لأسلوب أنيق ومتميز. نسقيها مع فستان أسود ميدي ضيف وأنيق، أو مع العباية السوداء لإطلالة دراماتيكية.

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حقائب مونوكروم ملونة لصيف 2020

حقيبة مونوكروم باللون الأصفر والبني من فندي Fendi



من منا لا تعشق حقائب اليد الملونة بالأخص خلال موسم الصيف، حيث نبحث فيه دائماً عن الإطلالات المنعشة والحيوية. ولأن حقائب المونوكروم الملوّنة هي واحدة من الصيحات الأساسية لصيف 2020، ننصحك بالتوجه نحو اختيارها والتألق بها خلال مختلف إطلالاتك.

قدمت العديد من الماركات العالمية الراقية مجموعات ملفتة من حقائب المونوكروم الملونة لهذا الموسم، موفرة لعاشقات الموضة خيارات لا تعد ولا تحصى.

إذا كنت من مشجعات التقليمات بالأخص خلال موسم الصيف، اخترنا لك من دتر مايكل كورس Michael Kors حقيبة مونوكروم بتقليمات الكحلي والأبيض؛ والتي يمكنك تنسيقها مع إطلالة عصرية كاملة بالأبيض متّبعةً بذلك آخر صيحات الموضة. ولإطلالة رسمية أنيقة، اختاري حقيبة مونوكروم بولكا باللونين البني والأبيض من مايكل كورس Michael Kors أيضاً، ونسقيها مع فستان بولكا.

أما لإطلالة نهارية، اختاري حقيبة مونوكروم كبيرة الحجم، والتي رصدناها باللونين الأصفر والبني من دار فندي Fendi. نسقيها مع بنطلون دنيم خلال النهار.

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