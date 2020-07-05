فساتين سهرة طويلة للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 03:55 مساءً - تحتار الفتيات المحجبات دومًا عند اختيارهن أزياء السهرة، حيث يحرصن على اختيار فستان محتشم بموديل مفعم بالجمال والأناقة في الوقت ذاته، لذا جمعنا لكنّ من وحي مدونات الموضة عدة خيارات متنوعة لفساتين مناسبات محتشمة وأنيقة يمكنكنّ ارتداءها خلال المناسبات القادمة.



فساتين واسعة للجسم الممتلئ من مروة حسن

فساتين للجسم الممتلىء من مروة حسن



تهتم مدونة الموضة مروة حسن بمجال الموضة والأزياء والسفر، وتمتلك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أكثر من مليوني متابع، ولمحبيها جمعنا اليوم عدة فساتين واسعة مناسبة للحوامل وذوات الجسم الممتلئ، من أبرزها فستان سماوي مزين بتطريزات فضية على الأكتاف ومنطقة الصدر، وتأنقت بفستان أخضر صيفي مصمم بقماش بارد وواسع مع أكمام منفوخة باللون الأبيض، وتجملت بفستان برتقالي مزين باللمعة الفضية بطريقة عصرية، واختارت فستانًا أبيض مزينًا بقماش الدانتيل لإطلالة ناعمة أنيقة، ونسقت فستانًا سماويًّا تكسوه التطريزات الفضية.

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فساتين منفوشة من جهاد البنا للمناسبات الضخمة

فستان منفوش من جهاد البنا



تعتبر جهاد البنا من مدونات الموضة الأكثر تأثيرًا في مجال الموضة والأزياء، وتمتلك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أكثر من مليون متابع، ومن وحيها جمعنا لكنّ عدة فساتين منفوشة بموديلات متنوعة، منها فستان منفوش بتدرجات اللون البنفسجي اللامع ومصمم من الجزء العلوي بقماش بنفسجي فاتح لمظهر محتشم، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بفستان أزرق مصمم بأكمام منفوخة ومزين بالزهور الزرقاء المتنوعة لإطلالة أنيقة راقية، وأطلت في خيارها الثالث بفستان ذهبي منفوش مزين بزهور بنية في الأسفل ومطرز بالفصوص البنية في الجزء العلوي.

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فساتين عصرية للخطوبة من مي محمد

فستان للخطوبة من مي محمد



مي محمد بلوجر ويوتيوبر، بالإضافة إلى أنها مدونة موضة مبدعة مهتمة بمجال الأزياء والجمال بشكل كبير وواضح، وتمتلك على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أكثر من نصف مليون متابع، ومن وحيها جمعنا لكنّ خيارين مختلفين لفساتين مناسبة للخطوبة والمناسبات الضخمة، صُمما بأسلوب عصري مناسب لفصل الصيف، الأول باللون الأصفر المزين من الجزء العلوي بالفصوص الفضية اللامعة، ومصمم من الأسفل بكشكشة ناعمة ومنفوشة لإطلالة عصرية مرحة، أما الإطلالة الثانية فكانت بفستان زهري بأكمام منفوخة ومطرز برسمة فضية طويلة مع قماش شفاف من الجزء السفلي للتصميم، لتظهر بإطلالة أنثوية مناسبة للشابات في عمرها.

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